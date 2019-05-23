搶進A股入摩行情！德信TAROBO機器人量化中國基金6月登場

中國 A 股從 2018 年入摩，外資流入 A 股絡驛不絕，去年以來淨流入資金逾 610 億美元，今年 A 股權重還要拉高到 20%，可預見全球資金將持續擁入中國。掌握外資「錢進」陸股的黃金行情，德信 TAROBO 機器人量化中國基金沒有閉鎖期，最低投資金額只要 3000 元，就是設計給散戶買的共同基金。

中美貿易戰開打，全球股市雖然一度受挫，外資持續擁入中國股市，根據路透社的主動式基金在主要股市資金淨流出入統計，外資在 2018 年元月到 2019 年 3 月底淨買入 A 股金額 610 億美元，反觀美歐日等主要市場都是淨流出，凸顯外資因應 A 股入摩積極逢低吸納，毫不畏懼貿易戰等利空衝擊。

根據明晟（MSCI）A 股入摩的時程，今年 A 股權重是 2018 年的四倍，5 月底 A 股權重要從 5% 上調為 10%、8 月底比重又要再拉高到 15%。另外，富時指數也將在 6 月 21 日將 A 股納入，權重 5%，9 月底再拉高到 15%，2020 年 3 月 20 日權重再拉高到 25%。同時，A 股在全球新興市場權重也有調升，這種入摩和入富最大效應就在全球的主動和被動式基金，必須跟著大盤指數調整布局，外資前進中國 A 股已是大勢所趨。

目前外資佔 A 股市值比重 3%，佔滬深 300 市值約 5.5%、佔滬深 300 成交金額比重逾 12.4%，從台灣和南韓入摩的經驗，外資比重各為 40% 和 30%，外資在特定台股個股的比重更高達七成，可預見未來 3-5 年將是外資在 A 股「只進不出」的搶搭轎子黃金時期。

台股在 1996 年 9 月入摩後，儘管台股大盤指數未見明顯漲幅，但外資持股逾四成以上的企業，例如台積電、美利達、台達電和鴻海，股價漲幅少者 12 倍（截至今年 4 月底），高者達 32 倍，顯示這些受外資關注的股票長線投資報酬驚人。台灣經驗來看，入摩是外資進入市場長期投資的起點，擁有世界級競爭力的冠軍企業，長期投資的潛力驚人。

TAROBO 量化模型 七大面向 50 + 多因子

德信 TAROBO 機器人量化中國基金，投資策略係運用多因子量化模型選股，導入客觀、科學價值，提高投資的勝率。這個 TAROBO 多因子量化選股模型，主要是由大拇哥投顧基金盡職調查評分系統專利模型產出，總計有七大面向。

TAROBO 多因子量化模型的七大面向，有兩大特色：一是因應中美貿易戰，特別加入「出口貿易分析」，二是外資卡位分析，看好中國有機會複製新興國家入摩的經驗，追蹤外資、與外資共舞，愈形重要。

目前在 A 股比重偏低，未來 3-5 年是搭轎子的黃金期，投資中國，一定要以外資是問，除每日追蹤外資進出金額、買賣標的等盤面數據外，更要知道外資研究、討論和關心話題，掌握這些數據和情報，正是要與外資共舞者，能夠洞察機先的關鍵。

外資對中國 A 股不熟，進入新市場的第一步就要依賴券商的研究資源，外資想看什麼研究報告、要研究什麼，有 QFII 業務的中國本地券商或外資券商的推薦名單，外資要求電話和面訪的企業名單，這些都是掌握外資動向的關鍵素材。這些也成為大拇哥投顧，在掌握外資動向上的先行觀察指標。

德信 TAROBO 機器人量化中國基金將在 6 月 24 日募集發行，這是第一檔使用「台灣開發」的 AI 量化模型所打造的機器人選股基金，讓投資人可與外資一起在中國股市「智捕」獨角獸。