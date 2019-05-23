中東氣氛詭譎，俄羅斯樂歪

停靠在阿拉伯聯合大公國的油輪遭攻擊、美國撤出伊拉克大使館的非緊急人員、美國派遣航母戰鬥群前往波斯灣，中東目前氣氛詭譎，美國與伊朗間衝突激化的危險性不亞於中美貿易戰。「鉅亨買基金」認為，若中東爆發新一輪戰爭，全球油價恐失控狂飆，俄羅斯股市與美國能源類股將成最大贏家。

1. 中東緊張情緒升溫，但仍不到關鍵時刻

美國航空母艦動向

資料來源：Stratfor，「鉅亨買基金」整理；資料日期: 2019/5/16。

美國國防部長 Patrick Shanahan 週二發言表示，伊朗被迫重新考慮侵略的代價，並暫停潛在攻擊美國人的計畫，但目前危險程度仍偏高。根據美國國防部，美國共有 11 艘航空母艦，目前處於移動狀態的只有編號 71 號的羅斯福號、編號 72 號的林肯號與編號 74 號的史坦尼斯號，進入潛在衝突海域的只有 72 號的林肯號。若美國將軍事介入中東世界，至少需再調派 2 至 3 艘航空母艦前往附近海域，因此，在有更多航母轉向前往中東前，投資人都不必擔心全面爆發戰爭的可能性。

儘管美國與伊朗仍不至於爆發全面戰爭，但在伊朗國內物價失控且經濟蕭條的情形下，不排除什葉派為首的伊朗會藉由挑釁遜尼派霸主沙烏地阿拉伯，來轉移國內不滿。

2. 別高估美國原油進一步增產空間

除了中東可能因為區域衝突，而影響原油供給外，美國這邊的原油產量可能也不如預期般樂觀。今年第一季美國能源探勘與生產公司的資本開支金額為 129 億美元，低於去年第四季的 139 億美元，也是 2017 年第二季以來的首度下降。除了資本開支減少外，美國活躍中鑽井數也下降到 816 口，兩者都暗示今年 4 月每日 1210 萬桶的原油產量，可能就是今年最高點。

美國原油產量觸頂？

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期: 2019/5/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 高油價 + 低本益比，俄羅斯股市機會大

與歷史相比，日本與俄羅斯股市依然便宜

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，皆採 MSCI 系列指數；資料期間: 1998-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

中東衝突讓油價有上漲空間，加上搶佔市場份額的美國能源公司可能後繼無力，最大的贏家便成為仍有些許閒置產能的俄羅斯。俄羅斯股市除了有高油價的利多外，便宜是第二個優勢。俄羅斯股市目前本益比只有 5.6 倍，不只是主要國家中最低，若與 1998 年以來的本益比相比，目前本益比屬於前 35% 便宜的時期，只高於日本股市的 19%。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

新興市場再度輪轉，衛星就放俄羅斯

今年以來，新興市場股市表現快速輪動，從第一棒的巴西、第二棒的中國，到現在的俄羅斯。建議投資人除了核心的全球股市與整體新興市場股市，可將俄羅斯股市納入衛星部位，來對抗油價可能失控的風險。

鉅亨精選基金

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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