已由風險變為基準預測 經濟學家：美中關稅戰恐全面爆發

據《彭博》報導,在美中貿易緊張局勢升級之下,近幾日的發展,讓一些最大金融機構的經濟學家顯得愈來愈悲觀。

高盛 (Goldman Sachs)、野村 (Nomura Holdings Inc.) 與摩根大通 (JPMorgan Chase and Co.) 等公司,都改變了他們的預測,認為美國對中國全面課稅的機率上升。

野村:最快第 3 季開打

原本全面課稅只是重大風險,不過野村現在已經將這種情況視為基準預測,並且認為,有 65% 的機率,年底前美國會針對 3000 億美元中國商品課 25% 關稅,而最快在第 3 季就可能發生。

野村經濟學家指出,過去兩週,美中的談判已經更為偏離軌道,「我們不認為雙方能夠回到 4 月下旬的情況」。

當前的衝突更進一步往科技產業擴散。語音識別公司 I 陸股科大訊飛 (Iflytek Co) 股價今暴跌,因為市場傳出他們也在「黑名單」行列中,同樣面臨潛在制裁的還有海康威視及浙江大華科技,這些公司的股價也都出現大跌。

高盛:無進展跡象

高盛經濟學家警告,美中在未來幾週看不出任何進展跡象,因此進一步加課關稅,已經很容易變成基準預測。

高盛認為,這些關稅將對美國通貨膨脹發生重大影響,致美國核心 PCE 價格指數提高 0.6 個百分點,再加上中國的報復措施,將在 3 年內打擊美國 GDP 達 0.5%,中國 GDP 達 0.8%。

高盛表示,新徵關稅的直接貿易效應對美國有利,但對中國不利。不過,受到通貨膨脹加快和財務狀況收緊對實際收入的打擊,美國最終受到更大的傷害。

摩根大通:正視全面關稅戰

摩根大通於 5 月 17 日表示,他們最新的基準預測,是美中關稅維持現況到 2020 年。此外,對於更加嚴重的情況,即 2019 年下半年針對剩餘的 3000 億美元的關稅,也必須正視。

摩根大通首席中國經濟學家朱海斌相信,如果全面加課關稅,人民幣兌美元匯率將貶至 7 以上。

不只華爾街悲觀,中國政府一位資深研究員表示,中國和美國可能陷入「打打談談」的循環,直到 2035 年。過去在中國最高經濟規劃機構工作,如今任中國國際經濟交流中心首席研究員的張燕生表示,在美中關係變得更好前,雙方會變得更糟。

他表示,最困難的時期將是 2021 年至 2025 年,經濟;貿易、科技和金融領域可能出現摩擦,接下來 10 年,美中才會由「非理性對抗」轉向「理性合作」。