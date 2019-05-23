何時最快對中祭出剩餘 3000 億美元商品關稅？梅努欽：至少一個月後

週三 (22 日) 美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，由於川普政府需要評估關稅對消費者的影響，美對中祭出剩餘 3000 億美元關稅的提案，至少還需要一個月的時間才會通過。

週三 (22 日) 美眾議院金融服務委員會舉行的聽證會上，美國財政部長梅努欽表示，在 30 至 45 天的空窗期內，美方不會對剩餘未稅中國商品作出任何關稅決定。

美國總統川普在本月初 10 日提高價值 2000 億美元中輸美商品關稅稅率，由原先的 10% 調升至 25%，並警告剩餘未稅的 3000 億美元中國進口商品也岌岌可危，將「很快地祭出最高 25% 關稅稅率。

去年底阿根廷 G20 峰會後，川習宣告美中貿易休兵，如今兩國卻陷入僵局。(圖片：AFP)

日本首次擔任東道國，將在 6 月 28、29 日兩日於大阪舉行 G20 峰會，大陸領導人習近平與美國總統川普計劃將再度會唔，梅努欽此番言論意味著，下月川習再會時，美國已將「新一批關稅大砲」準備就緒。

然而，梅努欽亦釋出善意表示：「我仍然希望美中兩國可以回到談判桌前，美中領袖將在 6 月底 G20 會面，如果雙方能夠在此前談判的基礎上繼續進行，美方願意與中方舉行新一輪的會談。」

此前，美國貿易代表署 (USTR) 13 日公告剩餘 3000 億美元中輸美商品清單，總計 3805 個品項，內容不包括稀土、藥品與特定醫療商品，預計將於 6 月 17 日舉行聽證會，啟動相關程序。