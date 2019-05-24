A股衍生性金融商品不足 外資很苦惱

在 5 月 28 日收盤後，MSCI 第一階段擴大納入 A 股將正式生效，再加上近期受到美中貿易磨擦越演越烈之下，外資紛紛表示對於 A 股衍生性金融商品的需求升溫。

圖: 東方財富網, 上證指數日線走勢圖

同時 MSCI 對於 A 股衍生性金融商品不足也指出，「未來進一步擴大納入 A 股的決定並非 MSCI 單方面決定，一切都取決於境外投資人對於 A 股的投資體驗和信心。」

「若衍生性金融商品不足，或是衍生性產品結算週期有差異，導致增加 A 股的交易成本，這恐將影響投資人的體驗。只要這些問題能逐步解決，境外投資人投資 A 股就能更便利。」

目前中國主管機關已積極改善衍生性金融產品不足的問題，如 3 月 11 日，港交所與 MSCI 簽訂授權協議，計劃在取得主管機關核准後因應市況推出 MSCI 中國 A 股指數期貨合約。

業內人士指出，「MSCI 期貨推出後雖然可以滿足避險需求，但外資仍希望能有更多元化的產品。特別是一些採取市場中性策略的法人，及部分較為保守的保險機構和養老金等，均會對經理人提出硬性的避險比例，可見避險工具對於外資的重要性。」

此外，外資也正在期待 QFII（合格境外機構投資者）新規定能正式實施。在新規定下外資可透過 QFII 投資中國境內衍生性金融商品。目前外資無法利用香港的互聯互通機制投資該類型產品。不光如此，外資也期待主管機關能同意在境外推出更多與 A 股掛勾的衍生性金融商品。

MSCI 之前就針對金融市場波動擴大提出看法，「A 股目前對於外資最為關鍵的問題是風險管理工具。隨著 A 股納入 MSCI 的比重不斷提升，之前看似可忽略的問題對外資而言變得越來越重要。」