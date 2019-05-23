〈華為風暴〉研究機構Strategy Analytics：華為今、明兩年手機出貨恐跌20%以上

「封鎖華為」效應持續擴大，目前已不光是美國企業配合政府政策一一宣布暫停與華為之間的合作，連台、日、韓也都傳出有企業暫停與華為往來。而 Strategy Analytics 針對美國政府「封鎖華為」一事做出預估，認為華為手機出貨量今、明兩年將分別下跌 24% 及 23%。

資料來源: Strategy Analytics, 鉅亨網製表

Strategy Analytics 指出如果沒有 Google 行動服務的授權，今、明兩年華為在國際智慧型手機業務將面臨巨大的風險和不確定性，特別在歐洲市場。

若美國禁令持續，Strategy Analytics 預計華為全球智慧手機出貨量將在 2019 年年減 24%，到 2020 年，出貨量再跌 23%。不過，美國對於華為的禁令在中國市場不會產生太大衝擊。

如果以高、中、低階智慧型手機市場的變化來看。高階市場方面，華為事件三星與蘋果是最大受惠者。至於中、低階手機市場，則是由三星、小米、OPPO 及 vivo 分搶華為流失的客群。

此外，因為華為失去 Google 軟體支援，及華為手機只能採用備用零組件，這對消費者的信心將產生負面陰影。主要在於手機銷售即使有重要大廠零件庫存能用，但還要考量到後續維修問題，一旦維修是採用中國廠的零件替換是會影響消費者觀感。

另一方面，未來華為在大眾市場推出的新機型，其品質和性能因大量採用中國零組件有可能產生不利影響，主要在於提升品質和產品穩定性都需要時間磨合。

不過，雖然短期內華為將面臨巨大的困難和風險，但 Strategy Analytics 認為華為不會成為另一個中興。即使，華為將在最惡劣的市場環境中前進，但中國市場可為華為提供足夠生存的條件。

同時，美國禁令將逼使華為和中國政府加速 IC 設計和研發進程，以完全取代美國廠商，而這可能會損害美國長期的利益。

業內人士指出中國半導體產業能利用中國人口優勢，追上美國企業，但實際要花多長時間仍未有一個具體的結果。

目前中國發展半導體並不缺錢，這些中國科技公司都有政府政策或資金在背後支持，但在人才方面，中國遠不如美國。而美國利用人才建立起的專利保護高牆，為美國對外大打科技戰提供堅實後盾。

