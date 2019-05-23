美權威雜誌警告：特斯拉自動駕駛更新 出現嚴重安全問題

美國最權威的消費者指南《消費者報告》週三 (22 日) 發布，特斯拉自動駕駛更新存在嚴重的「安全問題」，自動駕駛測試的表現比人類駕駛員更糟，反而帶來意想不到的安全危機。

受此消息影響，特斯拉 (TSLA-US) 週三 (22 日) 股價一度下跌逾 5%，暫報每股 195.07 美元。

截稿前，特斯拉股價走勢圖。(圖片：Investing)

最新《消費者報告》內容再次證明，短期內特斯拉全自駕車還無法替代人類駕駛員，該雜誌點評道：「特斯拉更新的 Autopilot 自駕系統功能，會在沒有預留足夠車距的情況下自行更換車道，甚至違法超車，導致司機往往不得不保持專注，阻止該系統做出糟糕的決定。」

特斯拉更新的自駕系統於 5 月 2 日推出，允許車輛自動更換車道，Autopilot 自駕系統開啟後，車輛在行車期間會持續性地自動切道，甚至違規超車，直到該功能被禁用或自動駕駛儀被關閉，

《消費者報告》汽車測試資深主管 Jake Fisher 在報告中提到，這項功能根本擾民，監控系統要比車主自行換車道困難得多，使用這個系統就像第一次監控一個操控方向盤的孩子，任何父母都知道，自己開車要方便得多，壓力也小得多。

更新後的特斯拉自駕系統會像小孩車主亂切道超車。(圖片：AFP)

Jake Fisher 稱，車輛自動更換車道功能在應對其他快速接近的車輛時會出現問題，導致切道超車的速度要快得許多，無法維持應有的行車安全距離而可能造成意外。

特斯拉對此回應，Autopilot 自駕導航是基於地圖、車輛與車輛感應器的數據進行評判，駕駛員始終有責控制汽車，包括安全地執行變換車道。

特斯拉 Autopilot 自駕系統近年來已造成了三起死亡車禍，由於系統的操作限制，使得車主反應不及無法即時阻止死亡車禍發生。

近期《消費者報告》對特斯拉的差評連連，2 月 21 日發布的內容顯示，特斯拉電動汽車出現不良缺陷，消費者抱怨其車內飾件鬆脫、玻璃缺陷等問題，對 Model 3 可靠性表示懷疑，因此不再推薦 Model 3，其汽車品牌排名亦掉出前十名外。