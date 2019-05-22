花旗把目標價砍至191美元 特斯拉盤前股價跌逾2.7%

根據《彭博社》報導，花旗集團 (Citigroup) 於最新報告中，把特斯拉 (TSLA-US)的目標價，從 238 美元下調至 191 美元；今 (22) 日美股盤前，特斯拉股價跌逾 2.7%。

台北時間週三晚間 8 點 16 分，Investing.com 報價顯示，特斯拉盤前股價下跌 2.72%，至 199.50 美元。

特斯拉盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

花旗分析師 Itay Michaeli 於報告中寫道，若特斯拉無法使自由現金流達標，其前景將面臨風險；Michaeli 並將特斯拉目標價，從 238 美元下調至 191 美元。

如果特斯拉的業績，未能明顯改善，不久之後，可能得籌措更多資金；2018 下半年，特斯拉曾讓自由現金流轉正，但 2019 年首季，便已消耗近 10 億美元，現金較去年底大減逾 4 成。

特斯拉股價走跌。(圖：翻攝自彭博)

看壞特斯拉前景的，不只花旗，摩根士丹利日前提出「最熊」預估，認為在市場飽和、美中貿易戰延燒，以及債務所構成的最糟情況下，特斯拉的股價，可能只值 10 美元。

由摩根士丹利分析師 Adam Jonas 帶領的團隊，於報告中寫道，為了增加銷量，特斯拉不得不積極拓展中國市場，但美中貿易爭端加劇，以及市場競爭日益激烈等因素，使特斯拉面臨更多風險。

2019 年以來，特斯拉股價累計下跌約 38%；Jonas 把特斯拉的股票評級維持在「中立」，目標價為 230 美元。