美股盤後 —  費半摔！高通反壟斷案敗訴 美新關稅大砲G20前準備就緒

由於美中談判持續陷入僵局，美國財政部長梅努欽週三 (22 日) 表示，至少一個月後美對中可能祭出剩餘 3000 億美元關稅，此外，受到高通反壟斷案敗訴，科技股走低，零售商股價下跌也抑制市場情緒，週三美股四大指數同步下滑。

週三 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 100.72 點，或 0.39%，收 25776.61 點。

那斯達克指數下跌 34.88 點，或 0.45%，收 7750.84 點。

標普 500 指數下跌 8.09 點，或 0.28%，收 2856.27 點。

費城半導體指數下跌 29.17 點，或 2.12%，收 1345.04 點。

標普 11 個板塊中，能源、非日常生活消費品、工業板塊領跌；公用事業、醫療保健、日常消費品領漲。(圖片：finviz)

高通 (QCOM-US) 重挫 10.86 %，創 2017 年 1 月 23 日以來最大跌幅，並拖累科技股淪陷。美國聯邦法官 Lucy Koh 週三 (22 日) 裁定，高通違反反壟斷法，其專利費過高並扼殺晶片市場關鍵性的競爭，下令高通重新與客戶談判專利授權協議。

週三晶片板塊殺聲隆隆，主因在於美國在華為禁令後，還有意將五家中國企業列入貿易黑名單，包括全球最大影像監控產品製造商「海康威視」。

英特爾 (INTC-US) 下跌 1.03%；美光 (MU-US) 下跌 2.55%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.21%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.84%；AMD (AMD-US) 逆勢上揚 0.22%。

尖牙股 (FAANG) 多收高，僅蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.05%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.12%；Netflix (NFLX-US) 上揚 1.54%；臉書 (FB-US) 上揚 0.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.12%。

銀行股收低。花旗 (C-US) 下跌 2.15%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 2.03%；高盛 (GS-US) 下跌 1.80%。

台股 ADR 漲跌互見 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.97%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.14%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.69%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.27%。

企業消息

美國最權威的消費者指南《消費者報告》週三 (22 日) 發布，特斯拉自動駕駛更新存在嚴重的「安全問題」，自動駕駛測試的表現比人類駕駛員更糟，反而帶來意想不到的安全危機。特斯拉 (TSLA-US) 週三股價跳水 6.02%，創下 2 年半新低。

特斯拉週三股價重挫。(圖片：AFP)

美國四大百貨集團之一 Nordstrom (JWN-US) 與裝修量販 Lowe's (LOW-US) 因財報訊於預期分別走低 9.3% 和 11.9%。

華爾街分析

週三 (22 日) 美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示目前尚無計畫訪北京，進行新一輪貿易談判，並提到美對中祭出剩餘 3000 億美元關稅的提案，至少還需要一個月的時間才會通過，意味著下月 G20 峰會的川習會時，美國已將「新一批關稅大砲」準備就緒。

中國因華為禁令正重新考慮與美國的經濟關係，考慮放棄購買美國天然氣。QMA 首席投資策略師 Ed Keon 表示：「如果我們進入一場全面的貿易戰，我懷疑這將是一個更大的市場事件。」

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 週三稱：「在我們看來，高通敗訴將削弱美國對華為的禁令，並讓中國在 G20 談判前的晶片大戰中擁有優勢。

週三聯準會會議紀要顯示，在利率政策上保持耐心可以持續一段時間。聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德 (James Bullard) 在會議紀要發布前表示，聯準會可能在去年升息過多，如果通膨目標無效，可能需要降息，但目前並未看出必要性。