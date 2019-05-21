聰明老司機加入競賽一步驟，投資玩更多再加碼抽。

投資老司機基金實況比賽開跑至今，已有數百人家入綁定與下載老司機的行列，現在提供投資者參賽賺更多的加碼活動！現在除了總獎金 80 萬，再加碼抽 LINE POINTS 100 點，要加入的投資人動作要快！

投資老司機基金比賽，從 4/24 開始至今快 1 個月，已有數百人加入綁定及下載行列，此次基金真實交易比賽，可讓投資高手們互相切磋、參考彼此投資組合，也可看出真正賺最多的投資人都買那些基金產品，比賽雖尚未開始，但前陣子表現優異的老司機們，投資標的可觀察到，多放在貝萊德世界科技基金及瑞銀的中國精選股，這兩檔基金今年以來績效相比 0050 ，擁有顯著差異並持續升高，另外也有投資人加入老司機行列 8 個多月，績效卓越，已提領共 5000 元，可想見比賽開始後，賽況將更激烈！

想多看看老司機們究竟觀察哪些基金，投資老司機的確提供不少功能可使用。現在參加基金比賽，5/31 前簡單跟著步驟綁定老司機，就能再抽 LINE POINTS 100 點，比賽 7/31 結束前績效表現優異者、獲利金額最高者，不只本身獲利金全賺回來，更有機會獲得基金比賽的高額獎金，總獎金 80 萬不吝嗇全部送出；除提供這些優惠讓大家賺很大，不是老司機的朋友，也能參加老司機小學堂，答題周周抽遠東百貨禮券 1000 元，共抽出 40 名，每周一道題目以基金相關，只要有答題，就有很高的中獎機會。

不少朋友有疑惑，如果本身已是老司機的身分，如何參加？其實，只要過去已成為老司機的人，比賽期間 6/1-7/31 公開曬單分享，即可直接競賽，完全不需多餘報名流程，只要持續關注、精準投資，系統就會自動抓出個人績效，每日更新排名，而老司機們就有機會帶走獎金。

此次活動也是史上首次真實交易基金賽，有投資人或許擔心個資因此外流，這部分投資老司機也幫大家想到，基金比賽全程以匿名方式進行，不會公開個人身分、資產金額，僅表現投資組合管理的內容，讓投資人可放心交易，現在參加，基金品牌也有跨季度 0 手續費，投資人要賺取額外的收入，鉅亨網幫大家一起加快達成！

基金比賽綁定抽 LINE POINTS：http://bit.ly/2LLIlNx