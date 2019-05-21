【安聯投信】把握貿易戰機會 創造長期微笑曲線

安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

因應川普對中國加徵關稅於上週五生效，中國財政部週一宣布，自 6 月 1 日起對價值 600 億美元共計 5140 品項，加徵 5-25% 不等關稅作為反擊。

我們認為美國與中國將會持續透過調高關稅來互相施壓 (例如美國已擬加碼 3000 億美商品至 25％)，但同時也將保持協商進行，以檢視能否達成共識。

預期在 6 月底 G20 川息會面前，市場可能隨好壞消息持續震盪起伏，惟今年基本面溫和成長趨勢不變，在全球主要市場中，美國企業獲利修正比例仍是唯一上調家數多於下調家數的區域，企業營運展望也比上季明顯有所改善：上調比例增加，下調比例減少。

我們認為，在基本面前景仍偏正向的前提下，美股有可能無懼於貿易戰的雜音而續漲，亦有可能呈現先蹲後跳的走勢。

我們建議投資人仍可以兼具收益與成長特質的收益成長組合作為核心配置，發揮對股市跟漲抗跌的效果。若股市續漲，收益成長組合固然能受惠；若股市先蹲後跳，收益成長組合也可望因其跟漲抗跌的特性，在股市先蹲後跳的過程中，達成更佳的微笑曲線。

投資團隊看法與調整

美股 Q1 財報優於預期，且今年全年獲利成長可望呈現先低後高的態勢。

美股現金流明顯增加，若以價格除以現金流來看，股價位置仍相對合理。

4 月高收益債增持油儲、運輸、汽車設備等公司；可轉債佈局生技、硬體與機器，以抗跌性較佳的券種為主；股票則進行換股調整，選擇權控制在股票的 25%-50% 間機動調整。