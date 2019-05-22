【安聯投信】貿易摩擦紛擾 反提供台灣科技股更多契機

過去兩周全球股市持續受到中美貿易戰、科技戰升溫，美國對華為禁令加深了投資市場對科技不確定的擔憂，進而加劇科技股近期波動。面對雜音干擾，安聯投信表示，我們非但不需因此對科技產業前景感到悲觀，反而在摩擦增溫中看到一些台灣科技股的契機浮現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，面對貿易戰摩擦升溫，其實，從市場總需求及市場趨勢、貿易摩擦為部份台灣科技產業帶來包括生產基地移轉與轉單效應，以及台灣科技廠商應變速度快、高性價比集中立性等優勢，上述三大理由都說明台灣科技股仍具潛力。

廖哲宏表示，首先，美國對華為禁令或許改變品牌消長，但不影響總體需求與產品趨勢。廖哲宏表示，過去一周，華為事件佔據多數媒體版面，且多為對科技產業負面影響的擔憂，然而縱使最壞情況發生，華為一年兩億支以上的智慧型手機出貨量並非憑空消失，而是消費者會轉往其他品牌，換言之，華為事件影響的是品牌市佔率的消長，但不至於讓全球智慧型手機需求下滑。

廖哲宏進一步分析，台灣多數科技公司服務全球品牌，品牌的消長未必會對台灣科技公司營收獲利造成重大影響。此外，更重要的是，產品的趨勢不因貿易戰而改變，舉例而言，手機多鏡頭的趨勢，華為確實是多鏡頭手機的重要推手，然而其他國際品牌對多鏡頭手機的推出也不亞於華為，因此，華為事件並不改變產品趨勢的潮流。

廖哲宏表示，其次，中美貿易摩擦也為部分台灣科技產業帶來訂單成長契機。其中的一個契機是生產基地轉移的機會。 從 2018 年 9 月、美國對於 2000 億課與 10% 關稅開始，其中的伺服器與網通設備相關生產商便開始調整生產基地，目前多數台灣相關公司已陸續調整完畢，因此目前 2000 億的關稅提升，反而有機會增加台灣業者的訂單機會。另外，部分台灣科技公司由於在台灣跟東南亞布局產能，反而是這波貿易戰，轉單的受惠者。

「另一個則是中美雙方信任危機，台灣業者有望受惠轉單的契機。」廖哲宏表示， 美國從 2018 年開始逐步減少中國安控產品的採購，進而帶動台灣安控業者的訂單增加。另一方面，由於 2018 年的中興禁令到近期的華為禁令影響，中國廠商過去半年來、加速對於非美系零件與設備的認證，台灣 IC 業者、零組件業者甚至是設備廠，反而進一步侵蝕原本屬於美系業者的市場機會。

廖哲宏表示，第三個理由則是台灣科技廠商應變速度快、高性價比及中立性是最大優勢。 全球科技產業分工的長期趨勢，並不會因為過去一年中美紛擾而改變。台灣科技公司最大優勢在於應變速度快、性價比高，相較於歐美業者更具成本優勢，相較於中國業者具有品質優勢，更重要的是台灣科技業者扮演的中立角色，在中美雙方信任危機之際，台灣業者反而看到更多契機。

展望後市，廖哲宏表示，貿易戰以及科技戰後續發展難以預料，故在布局策略上，將持續聚焦中長期趨勢，同時關注因為國際局勢變化造就的轉單受惠者，此外，投資團隊的研究是找出具有競爭力的公司，即使在國際局勢變動的洪流中，中長期仍然可以呈現營收獲利的成長表現。

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