〈分析〉美國菲利浦曲線已死成「新常態」？風險又在哪？

美國今年第一季經濟成長繳出 3.2% 亮眼的成績，失業率更創下五十年來的低點，顯示美國處於景氣穩定的美好時局。然而，相應的通膨成長率卻沒有出現起色。

2008 年金融海嘯後，聯準會擴大量化寬鬆政策，這幾年來美國的通膨非但沒有失控，核心通膨反而持續低於聯準會 2% 的水準。其中，美國核心物價多以服務類為主，聯準會認為醫療、電信媒體等物價平緩，是短期壓低物價的原因之一。

事實上，目前低失業、低通膨的狀況，很可能不是暫時的。聯準會也承認，這可能將是一種「新常態」(New normal)，也就是菲利浦曲線平坦化。

資料來源: Federal Reserve Bank of San Francisco

所謂菲利浦曲線，就是失業率與名目薪資率呈現負相關的一條曲線。當失業率很高的時候，薪資水準降低，將引導通貨膨脹率走降；相反的，當失業率低時，薪資水準提升就會進一步推升通脹。

根據聯準會統計 (上圖) 來看，2008 年金融海嘯前薪資與失業的關係 (綠色區)，多遵循菲利浦曲線的負相關局勢；然而，2008 年後 (藍色區) 菲利浦曲線卻出現明顯平坦化的走向。顯示就業增加，薪資卻沒有對等的提高。

以當今的新常態來說，即使失業率大幅下降，卻無法藉由工資來推升通膨水準，其中可能的原因在哪裡呢？

1. 勞動參與率低，壓抑整體薪資

美國勞動參與率 (%) 資料來源: Trading economics

美國勞動參與率在金融海嘯後，一路走降，即便近幾年經濟復甦，勞動參與率還是處於 40 年來的低檔。這意味著美國仍有許多閒置勞動力，是退出勞動市場的，而這些人力不算在失業率中，對整體薪資程度帶來壓抑。

2. 財富不均名列前茅

基尼係數. 資料來源: OECD. AUNE 製圖

根據 OECD 統計的基尼係數 (Gini Coefficient)，可以看出美國財富不均的狀況，在已開發國家中名列前茅。財富集中在少數人身上，也可能使得整體薪資推升不易。基尼係數 (Gini Coefficient) 是判斷年收入分配公平程度的指標，在 0 和 1 之間，0 代表分配完全公平，1 代表完全不平均。

3. 網路購物的盛行

其他可能的原因，也包括近年興起的網路購物。一般來說，同樣的商品在網路商店的售價會低於實體店面。根據美國人口普查局（Census Bureau）統計，去年美國網路零售占整體零售銷售比重逼近 10%。20 年前這個比率還不到 1%。此外，世界加速全球化也可能是原因之一。

下一個問題：「新常態」的風險在哪?

儘管低通膨、低利率聽起來有不少好處，然而，在這樣的新常態下，卻可能衍伸出更多問題與風險。

過往經濟循環走入衰退時，通常是在經濟活動失衡下發生。當時，聯準會都能倚賴調整基準利率，支持企業與家計單位增加支出與消費，進而引導市場資金與通膨表現。相對的，在現今新常態的環境下，利率與通膨低於長期趨勢，也使得名目利率很可能低於此水準。這將使得經濟危機再次來臨時，聯準會沒有太多的空間可以調整。

其次，過去幾次的經濟衰退，已不再單純是由經濟面引起，更多的是由金融面造成。在低利率低通膨的環境下，市場更容易提高風險偏好，以擴大信用追逐更多的報酬。因此，過高的槓桿吹起過高的泡沫，未來也將提高發生金融危機的機會。政府當局也需要思考更多有別以往的應對政策。