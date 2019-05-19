美擬暫時寬限華為禁令90天 任正非：不排除退出美國

《路透社》報導，美國商務部可能暫時放寬對華為的貿易禁令，因為上週列入「黑名單」後，企圖切斷其供應鏈，恐衝擊到許多美國企業的營運，為避免現有網路做業與設備的中斷，正考慮核發「臨時許可證」，有效期達 90 天。

美國商務部上周已形同禁止華為採購美國製的零件與零組件，商務部發言人強調，臨時許可證將公布在「聯邦公報」上，但即使核發臨時許可證，華為的美國供應商仍需申請別的許可證，才能與華為做新的生意，且難度「極高」。

若最後決定核發許可證，受益者包括美國懷俄明州與奧勒岡州東部人口稀少地區的網路及智慧型手機業者，這些業者近年來向華為購買網路設備。不過，華為則尚未對該報導有所回應。

華為創辦人任正非 18 日接受日本電視台專訪時表示，若川普政府繼續採取排除華為的措施，該公司不排除撤出美國市場。他坦言，受美國政府施壓影響，華為 4 月份業績下跌，也會對今年全年業績造成一定程度的影響。這是川普政府頻頻對華為出手後，任正非首度受訪。

事實上，商務部鬆綁限制，允許華為採購美國製品，協助現有客戶維持網路與設備的穩定可靠，但華為仍然不准為了製造新產品而購買美國製的零件與零組件。

華為去年採購零組件的總支出為 700 億美元，包括向高通、英特爾、美光等美企購買 110 億美元。商務部可能放寬原先禁令做法，凸顯華為被禁止購買美國商品造成供應鏈受影響，可能產生立即、廣泛及始料未及的後果。