俄羅斯部長：貿易戰和美伊僵局衝擊油市穩定

據外媒報導，由於貿易戰持續升級，中美雙方商品關稅範圍持續擴大，且以及美國對伊朗石油出口制裁等因素，恐破壞國際油市的穩定。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 在接受採訪時表示，該地區的問題正在變得「越來越大」，有鑑於目前中東地區的緊張局勢，產油國家難以決定產量以穩定油價，此外，美中貿易衝突對於油市的穩定也帶來了衝擊。

「我們在過去幾天看到了關稅所帶來的問題。此外，我們也看到了與該地區相關的地緣政治風險。這一切都讓油市變得非常不穩定。而且，有許多因素持續擴大，讓市場難以訂定長期產油策略。」Novak 表示。

美國與伊朗間的緊張關係持續升溫， 美國總統川普政府加強了對伊朗石油出口及金屬產業的制裁，目標在於將伊朗的石油出口降至零，目前制裁已使伊朗的石油出口量減少一半以上。

伊朗在先前也曾反擊回應，如果美國迫使所有國家停止購買伊朗石油，伊朗將關閉唯一一個進入波斯灣的水道，也是主要的石油運輸通道的霍爾木茲海峽，來干擾鄰國的石油運輸。

Novak 說道：「石油每天都在生產。我們每日需要 1 億桶石油的生產。但是這些事件可能導致嚴重的落差，這將影響能源安全。」他說。針對俄羅斯將採取何種措施以促進地區安全與油市穩定。

Novak 表示：「我們將盡可能地去協調各國之間的關係，使國際間了解到能源安全的這個重要議題。」