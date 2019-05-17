〈財報〉應材Q3財測亮眼 盤後樂漲6% 科技股好消息

半導體資本設備廠應用材料 (AMAT-US) 週四公布財報，營收獲利雙雙優於預期，且預期第三季獲利和營收也會高於估計，這對科技業來說是大好消息，撫平投資者對半導體需求放緩的擔憂，盤後樂漲逾 6%。

關鍵數據

營收：年減 22.7% 至 35.3 億美元 vs. 34.8 億美元 (Refinitiv 調查之預期)

EPS：70 美分 vs. 66 美分 (分析師預期)

調整後純益：6.6 億美元 (去年同期為 12.4 億美元或每股 1.19 美元)

但其實應材的財報數據向來都優於預期，所以投資者關心的其實是他們家的財測，因此財測亮眼令市場推高股價。

先前德儀警告，半導體的需求放緩，而這週期性的衰退可能還要再 2 年。此外，自英特爾 4 月下旬公布財報令人失望以來，費半指數跌幅已達 10%，比同時期道指 2% 跌幅還大了許多。

應材財務長 Daniel Durn 也預期晶片市場今年持平，「雖然我們還沒準備好稱現在半導體設備週期觸底了，但我相信我們的產業理論還是毫髮無損的。」

整體而言，應材預期今年公司可以成長，因為來自服務和顯示器市場的需求強勁。

Q3 財測

營收：35.25 億美元 vs. 35.1 億美元 (分析師估計中值)

EPS： 67 美分至 75 美分 vs. 69 美分 (分析師估計中值)

已有計劃應對貿易戰衝擊

Durn 向投資者表示，公司已擬定好對應計畫，確保不受美中貿易戰中的關稅衝擊。

「這顯然是我們要密切關注的事情，但現在考量到我們所處情形和所知資訊，我們認為這對我們公司的整體業績而言，影響不大。」