IDC：今年全年半導體營收年減7.2% 但Q3觸底 2020年返回成長

IDC 週三發佈半導體應用預測報告 (SAF)，估計全球半導體營收年率在連續 3 年成長後 (2018 年 13.2%)，今年轉下滑 7.2%。

IDC 估計，全球半導體營收將自去年的 4740 億美元下降至 4400 億美元，但到 2020 年營收將復甦，且 2018 到 2023 年的複合年增長率（CAGR）為 2.0％，2023 年達 5240 億美元。

經過多年的需求強勁成長循環，以及 DRAM 和 NAND 平均售價不斷上升後，去年底出現供應過剩的情形，而這狀況將持續至 2020 年。

儘管去年第四季充滿挑戰，但 2018 年 DRAM 和 NAND 的記憶晶片市場分別成長至 990 億美元和 550 億美元，成長年率分別為 36% 和 12%。

扣除 DRAM 和 NAND 後，整體半導體市場年率成長 8%，至於 2019 年，非記憶體半導體的成長預計僅 1% 達 3190 億美元。DRAM 和 NAND 預計今明兩年都會下降。

隨著中美貿易關稅紛爭越來越清晰，ICD 預期市場會加速整合，今年迄今已經宣布了 6 件大型 M&A 交易，以及 1 件英特爾宣布的大型業務剝離行動。

IDC 預計，供應商為開創更多營收來源並拓展新市場，2020 年和 2021 年傳感器、聯網性、汽車、人工智慧與電腦視覺市場會有更多行動。

IDC 半導體計畫部門副總裁 Mario Morales 表示，「日前市場低迷，主要是因需求廣泛疲弱所引起，尤其是中國方面的需求，以及一些主要市場正在消耗過剩的庫存，例如汽車、手機和雲端設施。」

「我們預期今年第三季底之前，市場會觸底，因為市場一直努力消耗庫存，且需求也開始逐步回轉。雲端設施投資、5G 行動設備、WiFi 6 的採用、智能 NIC、汽車傳感器、動力傳動系統、AI 訓練加速器、終端設備推斷 SoCs ，這些將有助我們 2020 年與其後的成長預期。」