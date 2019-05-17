美股首季回彈 大型避險基金重新擁抱FAANG股票

隨著美股今年第 1 季大幅反彈，美國規模最大、最知名的那些避險基金和基金經理人，重新愛上了 FAANG 股票。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的申報文件顯示，由 Chase Coleman 管理的 Tiger Global Management，在第 1 季將其 Facebook 持股比例提高了 64.5%，達到 880 萬股；並增持 Netflix 至 42.8%，共 210 萬股。

索羅斯基金管理公司在本季也新加了 Netflix 的部位，小買 5 萬股。T. Rowe Price 同樣增加了 19% 的 Facebook 持股，來到 1.079 億股。

波克夏也持有亞馬遜

SEC 公布的 13F 數據，一直是市場追蹤避險基金持股的公開方式之一，不過對外公布的時間為 45 天後，因此可能不反映目前的情況。

不過由公布的數據來看，過去長期不碰科技股的巴菲特，他掌理的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 也成了 FAANG 的愛護者。在巴菲特承認錯失投資 Jeff Bezos 之後，這檔基金第 1 季已持有 48.33 萬股的亞馬遜股價，合計約 8.606 億美元。

巴菲特於 5 月初表示，亞馬遜的投資是基金的其他經理人所做的決定，並非他的決定。

Facebook 已走出低谷？

雖然 Facebook 關於監管的利空不斷，Netflix 面臨迪士尼等其他視訊媒體的圍攻，但 FAANG 在 2019 年的反彈幅度，多數仍優於大盤，Netflix 今年以來飆升 33%，Facebook 的漲幅更達 40%，投資人更看重其廣告的快速成長。

相較於前一季，由於人們擔心美股牛市已屆尾聲，去年第 4 季 FAANG 紛紛從高空被擊落地面。

T. Rowe Price Communications＆Technology Fund 投資組合經理 Paul Greene 認為，Facebook 股價在前一波爭議事件中，股價遭到重創，反而使股票的回報前景非常具有吸引力，這些擔憂讓股票已遭到低估，因此適於買進。

在美中貿易局勢惡化的前提下，人們現在正評估對 FAANG 可能的影響，特別是蘋果。

蘋果股價由 5 月初的高點回落，週四再跌 0.44%，收 190.08 美元。