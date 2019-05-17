〈機構報告〉CIRP：蘋果1Q19美國地區iPhone用戶數成長放緩

根據消費統計機構 CIRP 最新的數據顯示，在 2019 年第一季蘋果 (AAPL-US) 在美國地區的 iPhone 用戶量較市場預期成長放緩，年增率為 12%。

在截至 2019 年 3 月 30 日的第一財季，美國地區 iPhone 用戶數量達到 1.93 億台，相較去年第四季的 1.89 億台微幅增加，季增率為 2%，相較去年同期的 1.73 億台，年增率為 12%。分析師認為，這樣的成長數據還算不錯，但市場對於蘋果的期待更多，也並未完全達到前幾年的成長水平。

蘋果在美國地區用戶數 (圖片：9to5mac)

CIRP 的合夥人兼聯合創辦人 Josh Lowitz 表示：「美國地區 iPhone 用戶數持續保持平穩狀態。相較於最近幾季，特別是過去兩三年相比，銷售數量放緩和使用周期延長，意味著美國地區 iPhone 數量的成長已大幅放緩。當然，年增率有 12%，僅次於多年來的最大增長仍然是好的。然而，投資者已經習慣看見蘋果季增 5% 或更多，以及年增率接近 20%。」

Lowitz 也補充道：「這樣的趨勢促使投資者懷疑美國地區以外的 iPhone 銷售量是否能夠彌補損失。另一方面也讓蘋果向 iPhone 用戶銷售其他產品和服務的決心加大。」

CIRP 針對美國地區 iPhone 用戶數據是根據全球 iPhone 銷售額 3900 萬美元，和蘋果截至今年 3 月底 iPhone 營收和 iPhone 平均售價來估算。蘋果在今年早些時候，曾表示全球共有 14 億台手機活躍用戶，其中有 9 億是 iPhone。

iPhone 的銷售量已然放緩，在今年 1 月份連假期間銷售額下滑，導致蘋果罕見的下修營收預期。蘋果 2019 年第一季的營收也出現下滑，為 580 億美元，低於去年同期的 611 億美元。