美中提高關稅為談判技巧 商總賴正鎰樂觀看2個月內完成協商

美中貿易戰戰火持續，全國商業總會理事長賴正鎰今 (16) 日表示，美中雙方先後提出報復性關稅施壓，只是善用談判技巧與籌碼，盼縮短雙方協商談判時間，但若談判失利，擔心台灣百業恐中招，他認為，美中雙方會以智慧解決，協商在近 1、2 個月內，就會有好的結論。

賴正鎰指出，台灣在中國的自行車產業、工具機與鞋子等產業，均在 25% 關稅的報復性品項清單裡，若照美國貿易代表署 (USTR) 公布的下一波 3200 億元 3805 個品項也實施的話，恐更嚴重衝擊台灣，甚至波及百業、無一倖免。

賴正鎰表示，2 隻大象打架，搞得像全球在地震，包括美國、日韓、歐洲與台灣股匯市均受害，但若美國所提出的貿易談判條件，盼中國能一次到位，是很難做到的，他認為，若美國逼太緊，一旦中國國內民族意識升高，促政府做出重磅回擊，全球經貿傷害恐難收拾。

賴正鎰認為，美中兩國都希望能維護共同利益，美國總統川普提出升高關稅的說法，應只是談判技巧之一，或短期意見分歧，盼藉此加速、並縮短雙方經貿磋商的談判時間。在他眼裡看來，川普是商人出身，生意人絕不會做出損人不利己的事情。

對於供應鏈的轉移，賴正鎰表示，台灣有些產業可能去年就已遷廠回台，或轉移至東南亞設廠，但這次新列增稅清單項目產業，若一時來不及應對，就多少會有傷害，不過，從另一角度想，或許有些產業會有轉單效應，有助增加台灣出口貿易額。