〈富邦媒展望〉3個原因不做跨境電商 固守台灣先戰淘寶

對於跨境電商發展和海外市場擴大布局，momo 顯然比起其他同業發展較緩慢，富邦媒 (8454-TW) 董事長林啟峰今 (16) 日對此解釋，東南亞市場目前處在春秋戰國時代，各國針對跨境設下管制，加上去年淘寶寄至台灣的郵包高達 4600 萬個，在這種競爭環境下，要先將台灣市場先做好。

林啟峰說，「跨境這件事情，政府是有意見的，並討論郵包隨意進出可能會對台灣零售業不公平的競爭，事實上，目前各國已開始針對跨境設下管制，尤其歐洲已經開始實施」。

因此，在這樣的環境下，富邦媒「不敢把太多的資源投入不確定可以掌握的事情上」，林啟峰強調，要先把已經有的東西先做好，也就是在台灣市場要將產品做得更豐富、物流做更快，隨時做好其他業者來台的因應，例如，淘寶去年寄送到台灣的郵包已達 4600 萬個，正持續分食國內的消費市場。

另外，富邦媒並非沒有擴大海外計畫，林啟峰說，一直想把泰國市場做更大一點，在馬來西亞也持續和許多家業者討論合資，「但是蠻審慎的」，主要是因當地電視購物已逐漸退流行，網購成發展主流，但東南亞網購市場正處在春秋戰國時代，0 元手續費、0 元運費補貼是常態，要打入這塊市場背後必須有很大的資本來打消耗戰。

林啟峰強調，一定要確定站穩國內市場，持續擴大獲利能力，才能決定向東南亞投資，否則會變成燒錢並侵蝕整體獲利表現。