〈富邦媒展望〉對手不是網家？林啟峰：全聯、小七才是最大敵手

即便電商市場已處在高度競爭市場，momo 富邦媒 (8454-TW) 董事長林啟峰今 (16) 日指出，發展空間還是很大，但主要對手並非 PChome 網家，雙方著重的商品主軸不同，momo 是將超市龍頭全聯、超商龍頭 7-ELEVEN 視為最大敵手。

因此，他指出，今年積極強化短鍊物流布局，至年底前將大增 13 個衛星倉至 20 個，明年至 30 個，藉此讓物流速度快到消費者就連去超市、超商一趟都省去麻煩。

林啟峰表示，今年最重要的發展，就是全年預計要再新增衛星倉，藉此構建起快速的短鍊物流，在密度越來越高後，除雙北外，未來各地區可陸續 3 小時到貨、6 小時到貨，最慢也可在 24 小時內到貨。

林啟峰說明，一旦配送速度變快，將牽動消費者購買的商品項目，「以前賣不動的東西可能就變得很容易賣，而瞄準的就是超市甚至是超商市場，這塊消費力最大」。

富邦媒規劃，今年目標衛星倉達 20 個，明年上看 30 個，全數透過租賃方式取得，可降低建置費用，30 個衛星倉總面積將達 4.5 萬坪；同時，已在南部和中部尋找合適的土地蓋區域物流中心，一旦確定地點後， 2 年內可建置完成，目標未來北中南三大倉營運面積共 7.5 萬坪。

林啟峰強調，電子商務還有很大的發展空間，可以包商包海，不過，若什麼都想做會什麼都做不好，基本建設將決定能夠賣的品項有多少，目標未來衛星倉出貨的銷售額占整體營收比重達 30%。

另一方面，富邦媒針對新業務也有規畫，預計與其他業者合作的生鮮新業務第 3 季登場，而線上保險期待今年能夠開始，至於汽車銷售業務，先透過與租賃公司和經銷商合作來慢慢推動，藉此突破傳統車商的顧慮。

此外，富邦媒近年強打的大品牌合作策略逐漸見到成效，林啟峰說明，如 Dyson 在 momo 購物的營業額，已超過整體銷售 5%，當越來越多國際大廠在 momo 的銷售成績越來越好，momo 通路就會被重視，也可進一步和供應商面對面合作。

而目前，momo 購物網即便已取得不少大品牌的合作機會，站上銷售占其營收比重都還處在 1-2% 的起飛階段，林啟峰樂觀看待，還有很大的成長空間。