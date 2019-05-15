貿易戰若再讓人民幣貶不停 中國也只好祭出賣美債的「核選項」了

美中貿易戰升級，雙方互祭「加稅」反擊，中國持有高達 1.1 兆美元的美債，被市場視為報復美國的「核選項」，分析師表示，中國若拋售美債極有可能是為了支撐人民幣，若為報復而引爆「核選項」，恐怕對中國經濟的傷害會比美國更大。
由於美中貿易再度開戰，五月以來，離岸人民幣匯率跌幅達 2.53％，來到去年 12 月以來的最低點。
天利投資 (Columbia Threadneedle Investments) 全球固定收益主管 Gene Tannuzzo 表示，中國出售美債須承受風險，但應該和報復美國加稅的關係不大，而是和管理貨幣有關；而且如果資本帳戶赤字，造成資金淨出過大，中國為了捍衛人民幣，就需要出售美債
麥格理證券表示，中國不太可能讓人民幣下跌失控，因為它可能導致資本外流並造成更大的貶值。 2016 年，由於資本外逃導致人民幣匯率下跌近 7％，中國當局出售約 1880 億美元的美債，約占持有部位的 15％。
Tannuzzo 預期，如果中美未能達成貿易協議，人民幣將進一步下跌 7％，這與 2018 年第二季和第三季前一輪中美貿易紛爭時，人民幣的跌幅相當。去年中國的美債持有量減少約 5％，減幅僅次於 2016 年。
中國的美債持有約 1.1 兆美元，佔外匯儲備 3.1 兆美元的三分之一左右。美國官員曾警告中國不要故意以人民幣貶值來報復美國加稅，許多策略師也表示，中國 2015 年人民幣貶值導致資本外流的痛苦經驗，應該會讓中國不致重蹈覆轍。
Nordea Investment Funds 高級宏觀策略師 Sebastien Galy 也認為，如果中國需要支撐人民幣以防止其經濟受到影響，將提高中國出售美債的可能性。