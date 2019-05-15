貿易戰若再讓人民幣貶不停 中國也只好祭出賣美債的「核選項」了

美中貿易戰升級，雙方互祭「加稅」反擊，中國持有高達 1.1 兆美元的美債，被市場視為報復美國的「核選項」，分析師表示，中國若拋售美債極有可能是為了支撐人民幣，若為報復而引爆「核選項」，恐怕對中國經濟的傷害會比美國更大。

由於美中貿易再度開戰，五月以來，離岸人民幣匯率跌幅達 2.53％，來到去年 12 月以來的最低點。

天利投資 (Columbia Threadneedle Investments) 全球固定收益主管 Gene Tannuzzo 表示，中國出售美債須承受風險，但應該和報復美國加稅的關係不大，而是和管理貨幣有關；而且如果資本帳戶赤字，造成資金淨出過大，中國為了捍衛人民幣，就需要出售美債

麥格理證券表示，中國不太可能讓人民幣下跌失控，因為它可能導致資本外流並造成更大的貶值。 2016 年，由於資本外逃導致人民幣匯率下跌近 7％，中國當局出售約 1880 億美元的美債，約占持有部位的 15％。

中國曾在 2016 年大舉拋售美債。(圖：Bloomberg)

Tannuzzo 預期，如果中美未能達成貿易協議，人民幣將進一步下跌 7％，這與 2018 年第二季和第三季前一輪中美貿易紛爭時，人民幣的跌幅相當。去年中國的美債持有量減少約 5％，減幅僅次於 2016 年。

中國的美債持有約 1.1 兆美元，佔外匯儲備 3.1 兆美元的三分之一左右。美國官員曾警告中國不要故意以人民幣貶值來報復美國加稅，許多策略師也表示，中國 2015 年人民幣貶值導致資本外流的痛苦經驗，應該會讓中國不致重蹈覆轍。

Nordea Investment Funds 高級宏觀策略師 Sebastien Galy 也認為，如果中國需要支撐人民幣以防止其經濟受到影響，將提高中國出售美債的可能性。