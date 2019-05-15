在市場擔心美中貿易戰惡化的背景下，被視為「安全貨幣」的日圓，是過去兩週最熱門的主要貨幣。

在外匯市場上，日圓的升值壓力正不斷上升。由於前景不明的緣故，在近期的投機交易上，日圓作空的金額也在相隔 12 週後出現了縮小的情形。日本企業在對外投資上的回收，以及外資對日企的併購等，都使得買進日圓的需求處於高水準。

(圖片：Investing.com)

週三 (15 日) 美元兌日圓約在 109.5 一線附近交投，同時據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，最新一週市場的非商業性持倉 (即投機性持倉) 淨空單，亦出現近 12 週以來首次減少的情況，顯示市場籌碼面也已不再如先前一般那麼看空日圓。

三菱日聯銀行的全球市場研究首席分析師內田稔表示，近兩週在兌換美元的升值幅度上，日圓超過了 1.5% 是主要貨幣當中漲幅最大的。歐元、英鎊雖然也出現上揚，但漲幅均未滿 1%。

美國總統川普在 5 月 5 日時，表明將提高中國進口貨品的關稅，也刺激了投資人的避險心態。日圓之所以被視為安全貨幣，理由在於日本為全球最大的淨債權國。加上日本的通膨率低，未來日圓發生貶值的風險也跟著降低。

美銀美林分析師丁瑞則指出，在實際的需求面上，美元的需求確實正減緩，而日圓的需求增加，而去年 2018 美元走強的原因之一，日企在海外熱絡的併購行為，也在年底告一段落。美中貿易戰的惡化，造成全球經濟前景不明，日企在海外的投資活動也可能跟著減緩。

而在另一方面，像是 JDI(6740-JP) 將接受台中聯盟的 800 億日圓金援，外資對於日企的併購動作也愈來愈醒目。

近期，於 2019 年 3 – 4 月時，有許多日企拋售在海外的資產。雖然是在擴大的海外事業上進行重整，並確保手頭上有足夠的資金，但是在換匯時也造成買進日圓的需求。

買下愛爾蘭製藥大廠 Shire 的武田藥品 (4502-JP)，在 9 日時表示，將以最高 53 億美元 (約 5800 億日圓) 的金額，將 Shire 的醫療用眼科用藥賣給瑞士的諾華 (Novartis)。

三菱日聯銀行也在 2 月時，將英國資產運用公司 Standard Life Aberdeen 的持有股份售出。

在市場上，由於政治風險及實際上的需求，多數認為日圓將持續走揚。在 2018 年造成美元上揚的美國升息，也因聯準會 Fed 放鴿在情勢上出現轉變。

根據日本央行短觀，2019 年度的企業預想匯率為 1 美元兌換 108.87 日圓。而自年初以來，美元兌日圓的中間值落在 108.55 日圓。巴克萊證券的門田真一郎認為，「就算沒有 Fed 的降息預測，日圓也會升值到 1 美元兌換 108.5 日圓水準」，而市場多數也都抱持相同意見。