紐約匯市—中美貿易戰打壞風險胃口 無視德返成長 歐元盤旋1週低谷

週三 (15 日) 交易，中美貿易戰打壞市場風險胃口，投資人無視德國第一季返回成長的好消息，歐元停留在一週低點。

自上週中美貿易爭端升級以來，歐元就陷入困境，一直無法超過 1.1250 美元水準。

Pictet 資產管理公司資深經濟學家 Nikolay Markov 表示，「貿易關稅升級的消息已經引發市場對全球成長的負面情緒，這對歐元產生下行壓力，即便有正面的德國數據。」

歐元兌美元大致維持在 1.1213 美元，僅略高於一週低點 1.1197 美元，但距離 1 月初接近 1.16 美元的今年高點差了 3%。

經濟數據方面，除了德國以外，其他都令人沮喪。

中國週三公布，4 月份零售銷售和工業產出的增長意外轉疲，這恐迫使北京當局在貿易戰更激烈之際推出更多刺激措施。

德國商業銀行外匯策略師 Esther Maria Reichelt 表示，「我們預期數據比上個月更差，但這會令人更加擔心中國經濟的狀況，市場會非常緊張且等著看 PMI 數據。」

離岸人民幣兌美元匯率盤中低點達 6.9177，略低於今年兌美元低點 6.9194，下午交易 1 美元約兌 6.9047 元人民幣。

XM 投資研究分析師 Raffi Boyadjian 報告指出，「今日中國的經濟指標低於預期，引發市場對成長前景的新疑慮，4 月份工業產出的年率自 8.5% 急遽放緩至 5.4%、零售銷售成長降至 16 年來最慢。」

澳元兌美元匯率跌 0.2% 至 0.6922 美元，為 1 月 3 日以來的最低水平。澳元與中國經濟成長表現息息相關，因為澳洲屬於依賴型經濟，中國是最主要的商品出口目的地。

紐元兌美元匯率約下降 0.1% 至 0.6558 美元。

ICE 美元指數上升至 97.618。

美元上漲最大支撐來自英鎊大跌，英鎊兌美元下跌 0.5% 至 1.2840 美元。

Oanda 市場分析師副總裁 Dean Popplewell 表示，「英鎊 / 美元匯率仍在下轉的螺旋中，因為脫歐談判仍龜速拖行，國會訂定 6 月第一週進行脫歐法案的投票。」

另外，日圓兌美元略上漲，1 美元約兌 109.47 日圓。