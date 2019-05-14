穩匯率！人行可能正避免人民幣進一步暴跌

中國人民銀行可能正在著手，竭制人民幣出現進一步暴跌走勢。

根據麥格理銀行表示，中國人行將可能避免人民幣兌美元貶破 7 的水準。這是 2008 年金融海嘯以來從所未見的價位。若人民幣貶破此一整數關卡，可能將造成信心動搖、大量資本外流，推動更進一步的跌勢。

麥格理中國經濟策略師 Larry Hu 認為，市場其實並未極度恐慌，多數人認為人行有能力將人民幣兌美元匯價穩定在 7 的位置。同時，人民幣維持在此價位，有助於保持中美貿易協議後續的談判空間。

此外，更多的金融數據顯示，近期人民幣貶值，並未引發進一步的恐慌。

資料來源: Bloomberg

中國人行每天都設定人民幣匯率中間價，然而最近已連續五天，人行都將匯價設定高於市場預期，而這已是今年以來，連續最長天期的情況。同時，在岸人民幣的波動幅度，也鎖定在 2% 上下。顯示人行正試圖遏制貶勢。

資料來源: Bloomberg

離岸人民幣部分，一個月期香港銀行同業拆款利率 (Hibor)，驟升至去年 12 月以來的高點，這意味著，在香港人民幣的供給趨緊，這也表示，如果想放空人民幣，成本將提高了許多。

資料來源: Bloomberg

人民幣三個月期的風險逆轉 (risk reversal) 選擇權策略在短期跳增超過 1%，然而對比 2015 年人行突然放手讓人民幣貶值的情況來看，目前仍相對偏低。風險逆轉是指，以不同的行使價格購買看跌期權和出售看漲期權。