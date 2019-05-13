交通部鐵道局標售高鐵站區土地 遠雄、達麗及華友聯等建商得標

交通部鐵道局今 (13) 日標售高鐵分別位於桃園、新竹、台中、台南四站 27 筆土地，標售土地面積合計近 6 萬坪，標售結果有 77 封標單搶標，20 個標號順利脫標，脫標率 74.1%，其中包含華友聯 (1436-TW)、櫻花建 (2539-TW)、遠雄 (5522-TW)、豐謙 (5523-TW) 及達麗 (6177-TW) 等，都拿下台南及桃園站區部分地號土地標案。

今天開標的高鐵站區土地的標售案中，整體溢價率為 13.3%。其中達麗建設以最大溢價率 46.9% 搶下台南歸仁商業區土地；而這次最熱門土地是南 12 標的土地，有 14 封搶標，最終由華友聯開發標得。

高鐵台南站區土地標案熱門，主要在「沙崙智慧綠能科學城」動工，中研院南部院區未來也可望帶動就業人口，台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台南還有不少娛樂觀光規畫，包括李安影城、台南會展中心兼小巨蛋等利多題材，去年八月標售就台南建商已經著手搶地，不過出價相對保守，溢價率都在 10% 之內，而此次台南第５和 13 標溢價率都超過 4 成，顯示建商展現積極獵地的動作。

本次標號 13(地號 219、221) 土地，雖然溢價率高，以 15.2 萬成交，台灣房屋土地公特許加盟店店長楊隆全分析，該土地不但基地形狀方正，並緊鄰高鐵站旁的商業區用地，位置優勢開發價值高，周邊商用地行情每坪約 20-25 萬，因為底標不高，因此吸引開發商投標。而本次投標最熱門的標號 12(地號 165)，標脫單價約 15.6 萬，周邊住宅用地交易單價約 10-15 萬，不但近公園，享有綠景第一排，與公一公園預定地僅一街之隔，更與會展中心、科學城等多項重大建設相鄰，眾多建商正式看準此項優勢，積極搶標。

桃園站 4 標號中，桃 4 標土地 (青平段 200 地號)，由櫻花建設拿下桃園站最高溢價率 17.6% 土地，總價 6.98 億元，每坪 42 萬元得標，台灣房屋智庫經理江怡慧表示，桃園站土地 4 標皆出脫，最主要原因是房市有回溫，歷經二、三年的價格盤整後，加上現階大面積土地較為稀有，因此較具吸引投資者目光而出脫。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產指出，目前發展較快的桃園站區，受到華泰 outlet、國泰人壽旅館及商辦大樓加持，本次標售皆為住宅區。青山段 450 地號面積最大，這次調低底價標售，共吸引 5 封標單，由臻富資產投資以約 8.93 億元得標，換算每坪約 58 萬元，溢價率 11％。青芝段 82、83 地號，新群實業以總金額約 8.39 億元得標，換算每坪約 59.1 萬元，溢價率 5.19%。而青平段 200 地號雖然偏離核心，但仍以每坪 42 萬元成功標脫，由櫻花建設以 6.98 億元得標。