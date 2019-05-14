富過三代懂吃穿 業者：台中豪宅買氣「吃出來的」

台中豪宅買主跟台北的有什麼不同？台中房產銷售業者回答，「台中豪宅圈請客吃飯的比例比台北高。」台中豪宅客群特有的「家宴社交文化」，平均每月宴會廳的預約使用率，近達台北豪宅的兩倍，也形成台中豪宅市場獨有的宴會行銷學，可以說台中豪宅市場是「吃出來的」。

台中豪宅榜上有名的建商，幾乎都在社區宴會服務上著力甚深。在地建商雙橡園邀請吉品海鮮餐廳，在社區內設置「會員制餐廳」；鄉林建設也將社區主廚每月更新的宴席料理菜單，導入鄉林專屬社區中；興富發集團總裁鄭欽天更親自試吃雇用「臺中帝寶」做為會所專屬鐵板燒師傅；大陸建設在七期推出的豪宅「宝格」，則聘請私廚進駐，提供住戶媲美米其林星級家宴料理服務，轟動北、中豪宅客層圈。

豪宅銷售業者觀察，不管是商場、社團、家族等宴會型態，席間主人跟賓客間都會幫自己住的社區「拉客」，慫恿與會者「也買一戶當鄰居」、「下次來我家社區宴會廳給我請，順便體驗一下」，這是台中豪宅圈特有的私廚家宴行銷學。



台中豪宅「宝格」宴會廳。(大陸建設提供)



「宝格」一樓「薈堂」提供點數消費型態的午晚餐手作精緻咖啡茶點，三樓私廚熟記客戶們的偏好，調整配菜與口味，並依據季節與當令食材變化菜單，不少客戶因此「一試成主顧」。

大陸建設在七期歌劇院綠園道推出的「宝格」以每坪 84.6 萬元成交紀錄，奪下台中豪宅榜冠軍，董事長張良吉指出「地段，只是一個開始。生活，才是奢華的主場。」



富過三代才懂吃穿，尤其反映在台中豪宅圈，買主除了考究地段、品牌、產品外，社區公設也得滿足朋友聚會、宴客所需。因此豪宅不只是豪宅，更是展現住戶身分品味的頂級接待會所。「宝格」私廚料理宴會廳所用的刀叉，同樣出自義大利國寶級設計師 Antonio Citterio 之手，從細節展現對極致生活文明的追求。