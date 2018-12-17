世紀標案北車雙子星 南海、馬頓攜手擬投逾600億元打造台北CITY ONE

號稱世紀標案的台北市西區門戶計畫「台北雙子星」，繼本土團隊藍天電腦 (2362-TW) 及其合作的宏匯集團亮相後，另一組的純外資的以南海控股集團為主的團隊今 (17) 日公開，此一團隊對此一投資計畫訂名為「台北 CITY ONE」的開發案，規劃總工程經費將超過 600 億元。

此一合作來台參加台北雙子星計畫競標香港「南海控股集團」及馬來西亞「柏威年集團」，是參與投標打造「台北 CITY ONE」的唯一純外資團隊，並分別以旗下土地開發的「南海發展有限公司」及「馬頓有限公司 (MaltonBerhad) 」兩家公司擔任共同申請人。

此一外資團隊對「台北 CITY ONE」的開發案提出的規劃中，兩棟大樓樓層數分別為 65、53 樓，高度分別為 337、280 公尺，其中低樓層作零售商場，中樓層作辦公室，高樓層作旅館。團隊認為是「人」定義了空間環境，以生態圈、智慧新零售的方式，蘊育出兩棟服務內容不同但相呼應的商業大樓。

在其規劃中，C1 基地（重慶北路東側、近臺北車站街廓）主題設定為「青春潮流」。商場將以科技、運動、沉浸式等體驗類消費為主，結合台灣資通訊的產業優勢，創設年輕族群釋放活力、創意的娛樂、社交、學習新天地，以及全世界尖端潮流的伸展台；而辦公室則以創新、共用為原則，提供配套服務，讓商辦空間成為夢想落地的平台；旅館則規劃為新潮、高效、風格的設計旅店，讓科技、服務成為台灣的新品牌形象。

D1e 基地（重慶北路西側、近北門）主題設定為「國際尊榮」。商場將以精品、客製的消費為主，導入特色的服務內容，讓品味、文創、生活充分結合，重塑台灣獨特的魅力消費。辦公室以企業總部、金融保險、顧問機構為主要設定租戶；旅館規劃為全球最高端的經典旅館，為開發案生色、為西區點燈。

南海控股於 1991 年在香港聯合交易所掛牌上市（00680-HK），2017 年總營收 159 億港元（約新台幣 636 億元），集團業務包括地產開發，及文化傳媒產業、資訊技術服務。而馬來西亞「柏威年集團」由 2018 年名列富比士 (Forbes) 馬來西亞富豪排行榜第 23 位的林曉春所創立，集團包括三家馬來西亞主機板上市公司和馬來西亞最大的商場營運商。共同申請人「馬頓」為「柏威年集團」旗下著名開發商，透過旗下超過 30 間百分之百持有的子公司，從事不動產開發、建築營造、工程管理及不動產銷售。馬頓擁有經營大型不動產開發及興建地標型購物中心的豐富經驗

此外，此一外資團隊對「台北 CITY ONE」的開發案規劃，市場營運管理由瑞普萊坊擔綱，工程營造部分將由大陸工程、華熊共同承攬，工程管理由軌道工程經驗豐富的亞新工程顧問負責。