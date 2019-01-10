大同集團委由仲量聯行標售雙北土地 14日公告標案內容

由大同 (2371-TW) 子公司尚志資產開發委託仲量聯行公開標售雙北土地，其一是台北市中山區的商業土地，基地坐落於復興北路與長安東路口之精華地段，為北市難得的投資標的；其二是新北土城區員和段住宅土地，為新北地區近年來稀有完整、大街廓投資標的，仲量聯行將在 14 日公告此一標案內容。

仲量聯行今 (10) 日指出，大同集團持有的台北新中山區長安段土地面積約 456 坪，基準容積 614%，此基地另有台北好好看等容積獎勵，土地分區為商三特，所有權完整，開發強度相當高，步行 3 分鐘即可達捷運南京復興站，交通便利度極高，且附近商辦林立，不少科技、金融龍頭企業皆進駐此處。

另一標售標的土城區員和段土地面積約 6080 坪，步行至捷運板南線海山站約 6 分鐘，基地方整，利於規劃。仲量聯行指出，此區域不久前才剛迎來日月光廣場、秀泰影城大型娛樂中心，長庚醫院經營的土城醫院也將於今年底開始營運，周遭生活機能完善，土城地區目前無大面積住宅用地，是唯一完整、大面積的投資標的，未來捷運萬大線二期完工後，預計發展將更為熱絡，潛力無窮。

仲量聯行總經理趙正義表示，即將釋出台北中山區的商業土地為近年來台北市所釋出難得的所有權土地，投資人可規劃做豪宅或商辦使用；目前商辦需求強勁且幾乎無供給的情況下，此一標案適合規劃做企業總部，有助於提升企業形象。

此外，土城住宅用地案為新北市地區難得的大面積土地，國內開發商近年來在新北地區苦尋大面積住宅用地。土城案周邊有 3 個捷運站，生活機能良好。土城區鄰近建案大同莊園一期也順利完銷。土城暫緩發展區 2016 年釋出時全數標脫，土地平均成交價格大多介於每坪 80-90 萬元之間。