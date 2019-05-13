調查顯示多數美國大企業不認同川普降息觀點

美國總統川普頻向美國聯準會 (Fed) 施壓，先前他在推特上表示，如果能將利率下調 1%，並重啟 QE 措施，將有助於美國經濟如火箭般向上衝刺，同時還以中國低利率及相關振興措施為例。然而，根據外媒一項調查顯示，絕大多數的美國大型企業並不支持川普「降息說」。

根據《CNBC》的一項針對跨國大企業財務長的調查顯示，沒有一位美國大企業的財務長認同川普推動降息。研究顯示，在全球範圍內有 68.9% 的​財務長人為利率是「合適的」，有 24% 表示利率「太低」，只有 4% 支持川普的看法，表示利率「太高」。

有 68.9% 的財務長認為目前利率合宜 (圖片：CNBC)

另一方面，預計 Fed 在 2019 年內不會對利率採取任何行動的財務長比例從第一季的 30% 飆升至第二季的 69%，預計會加息的百分比從超過 40% 下降到 22%，而只有 2% 的財務長認為在今年以前可能會出現降息。

有 69% 的財務長預期 Fed 不會調升或調降利率 (圖片：CNBC)

在 Fed 的決策過程當中，通貨膨脹往往是複雜的因素之一，目前仍低於美國聯準會 2% 的目標，然而 Fed 主席 Jerome Powell 認為，這是一種「暫時性」的低通脹。

4 月份美國消費者物價指數呈現上漲，但通貨膨脹率仍然保持溫和，表明在近期 Fed 可能有很大的機會維持利率不變。