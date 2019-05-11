用巴菲特準星　2招篩出績優股

整理：周明欣

美國股神華倫．巴菲特（Warren Buffett）在 1965 年接手管理的波克夏（Berkshire Hathaway），在過去 55 年，以市價計算的年化報酬率超過 18%！

巴菲特的驚人佳績，讓全球投資人都想複製，但有多少人真的做到？現年 48 歲、通過 CFA（美國特許財務分析師）證照 Level 3 考試的美股專職投資人 Joseph，因全心研讀歷年波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）「致股東信」，從中歸納出巴菲特的選股邏輯，並運用在美股投資中，6 年多來的年化報酬率達到 13%。他是怎麼做到的？

Joseph 表示，雖然坊間有許多關於巴菲特選股方法的書籍和討論，但巴菲特從來沒有說過：「各位股東，我們買進了某檔股票，因為符合了：1. 近 10 年股東權益報酬率（Return On Equity，簡稱 ROE）平均大於 20%，且沒有任一年低於 15%；2. 稅前盈餘報酬率至少 10%。」所以，他只有自己去找出巴菲特真正使用的方法的證據。

經過反覆研究驗證，Joseph 終於找出他稱之為「巴菲特準星」的方法，在新書《美股達人 Joseph 揭密：巴菲特準星投資術》中有完整分析和成功案例的驗證。

像 Joseph 在新書第 3 篇指出，蘋果（Apple，美股代號 AAPL）因符合「巴菲特準星」，而成為巴菲特在近年重點鎖定的投資標的，在 2016 年時持有蘋果的股數還只有 6,124 萬股，但在 2017 年竟增至 1 億 6,671 萬股，2 年來花了 209 億 6,100 萬美元，是波克夏海瑟威歷史上在公開市場買股的最大一筆金額。蘋果的投資價值，是符合了「巴菲特準星」的 2 大標準：

1. 選股標準「ROE」：波克夏海瑟威在 2016 年 5 月宣布買進蘋果，而當時蘋果過去 10 年（2006～2015 年）的 ROE 平均為 30%，遠高於 20%；即使在 2008～2009 年金融海嘯時期，蘋果的 ROE 也沒有低於 15%，符合「巴菲特準星」的選股標準。

2. 評價標準「稅前盈餘報酬率」：依照蘋果 2015 年年報的資料，蘋果的稅前盈餘為 725 億 1,500 萬美元，在外流通股數為 57 億 9,300 萬股，由此可算出，蘋果的每股稅前盈餘為 12.52 美元（＝725 億 1,500 萬美元／57 億 9,300 萬股），巴菲特準星價以每股稅前盈餘報酬率 10% 計算，合理股價為 125.2 美元（＝12.52 美元／10%）。

從波克夏海瑟威 2016、2017 年年報中可以看出，巴菲特在 2016～2017 年以每股 115.8 美元的價格買進蘋果股票，一路購入到每股 131.5 美元的價格，在每股平均成本達到 125.7 美元時停手。

當 Joseph 算出這些數字後，不禁讚嘆，巴菲特買進的平均成本，居然很神奇地與當初設定的 10% 稅前盈餘報酬率，也就是 125.2 美元，只相差 0.5 美元（＝125.7 美元－125.2 美元），精準地符合「巴菲特準星」的評價標準。

截至 2017 年年底，波克夏海瑟威持有蘋果 1 億 6,671 萬股，成本 209 億 6,100 萬美元，市價達 282 億 1,300 萬美元，報酬率約 35%（＝（282 億 1,300 萬美元／209 億 6,100 萬美元－1）×100%）。

若以第 1 批公布買進的時間點（2016 年 5 月）計算，到 2017 年底的短短 1.5 年之間，巴菲特買進蘋果的報酬率竟有 80.5%（以 2016 年 4 月 29 日收盤價 93.74 美元、2017 年 12 月 29 日收盤價 169.23 美元計算），遠勝同期 SPDR 標普 500 指數 ETF（代號 SPY）的 29.3%（以 2016 年 4 月 29 日收盤價 206.33 美元、2017 年 12 月 29 日收盤價 266.86 美元計算）。

除了蘋果，Joseph 在書中還驗證了可口可樂等投資案例，他發現巴菲特在 1988 年和 2016 年所用的準星居然一模一樣，這表示巴菲特的選股邏輯近 30 年來，從未變過，而依此標準投資的績效也一直保持好表現，讓 Joseph 認為只要複製運用巴菲特準星投資術，可讓他投資的資產穩健成長。



來源：《Smart 智富》 249 期

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