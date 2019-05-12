一張來自偏鄉的孤兒保單 翻轉保戶和業務員的人生

文●何楷平

入「神木村」三個字，搜尋結果出現的都是「土石流」、「遷村」等字眼，在這個偏遠、人煙稀少的地方，有個家喻戶曉的名字──賴昱銘。

賴昱銘和神木村毫無淵源，從小在彰化生活、後來搬到台中居住的他，對神木村的印象就是「颱風來很危險的地方」；會和這個地方扯上關係，全是因為「撿了沒人要的孤兒保單」。

「颱風來很危險的地方」

他是全場唯一舉手的人

賴昱銘是遠雄人壽台中分公司服展科服展經理。五年前的某天，主管一如往常分配案件「來，這裡有一張南投縣信義鄉神木村的單子，誰要做？」大夥兒一聽到「神木村」，個個避之唯恐不及，唯獨賴昱銘，是全場唯一舉手的人。

「我來吧！」賴昱銘心想，「如果都沒人要去，誰來幫助他們呢？」沒想到這簡單的念頭，讓五年後的他，成為神木村當地最出名的「保險大家長」。

神木村最活躍的女強人

傳簡訊「拜託帶我看病」

這張神木村的孤兒保單，要保人和被保險人都是劉大姐；劉大姐是神木村的活躍人物，五十年次的她，未婚，有兩個弟弟，碩士學歷，還曾在大學教書。二○一三年底，劉大姐確診罹患淋巴癌，賴昱銘得知後，多次想親自前往神木村探望，但劉大姐總是以「路途遙遠，不用特地跑來」拒絕。所以，中間醫療單據、理賠申請等文件往來，都是透過書面郵寄。

直到二○一四年，劉大姐到彰化基督教醫院回診，她打電話給賴昱銘，「我們在醫院碰個面吧！」賴昱銘才第一次見到她。

初次見面，劉大姐由大弟陪同，和賴昱銘約在診間外頭，「那時候的劉大姐，還能正常說話，行動也都很正常。」會這樣說，是因為不到一年，劉大姐的病情急轉直下，癌細胞擴散，腫瘤壓迫到腦神經，左邊身體全癱瘓了，無法自行開車，行動須仰賴輪椅，劉家也開始聘請外籍看護，專人照料大姐的生活起居。

向來不喜歡麻煩別人的劉大姐，面對賴昱銘多次相約拜訪，都是狠狠回絕。但事隔幾個月，賴昱銘收到劉大姐的一封簡訊，著實讓他嚇一大跳：「昱銘，能拜託你載我去看醫生嗎？」

行動不便哭訴「想死！」

「一定要賣長照險給我弟」

劉大姐的家位於神木村和同富村交界，要抵達劉家，必須從神木村開車進入，行經隆華橋，越過和社溪，再開十分鐘，才會看到劉家的三合院。從台中市區開車到劉家，車程將近三個小時。

而距離劉家最近的醫院，開車至少一個半小時。就醫路途遙迢，而且神木村這個地方，每逢颱風聯外道路就會中斷。

「隔天早上六點，我就從家裡出發了。」這天，賴昱銘記得非常清楚，「那天溫度很低，不到十度，我開著七人座的休旅車，抵達劉大姐家的時候，大概是早上九點，她和外籍看護在庭院等我，大姐坐在輪椅上，一見到我，她急著想站起身子，」但，劉大姐根本站不起來，她早就半癱了。

從劉大姐家出發，人高馬大的賴昱銘，主動抱著劉大姐上上下下，先開車到埔里基督教醫院調病歷，然後再開車越過一個山頭，到南投醫院回診。

其實，這時候的劉大姐，說話已經有點不清楚了；但賴昱銘還是邊開車、邊陪她聊天。回程路上，劉大姐說，自己活得好沒尊嚴，什麼事情都要看別人臉色，邊說邊哭，像個孩子哭花了臉，「我好想死啊！」她說。

賴昱銘愣住了，但他能怎麼辦呢。「劉大姐是讀生死學的，我告訴她，妳讀生死學的，怎麼能隨便說『死』呢？」哭得唏哩嘩啦，滿臉通紅，賴昱銘把車停在離劉大姐家還有一段路的便利商店前，請看護帶劉大姐去洗把臉，「我知道愛面子的她，一定不想讓家人看見自己這樣。」

其實，劉大姐除了說自己想死，還有一句話讓賴昱銘耿耿於懷：「請你一定要賣長照險給我二弟。」「好，我答應妳。」

終於說服二弟買保險

下一秒竟接到這通電話

劉大姐的請託，賴昱銘一直惦記著；只是沒想到，這件事再次被提起，已經是劉大姐臨終前的事了。二○一七年除夕，劉大姐病情惡化，被送進加護病房，但病情並沒有好轉，後來醫師說「劉大姐可以回家了」，大家心知肚明，就剩一口氣了。

賴昱銘得知後，一路狂飆到劉家，「我一見到劉大姐，她整個人已經浮腫，腫到眼睛都睜不開，我走到她旁邊說『是我昱銘』」，她動也不動，但眼淚流了下來。」這一幕，賴昱銘說他這輩子都不會忘記。

他不會忘記的，當然還有對劉大姐的承諾。賴昱銘蹲下身子，把臉湊近劉大姐耳邊，「我知道，妳放心，我答應妳的事，我一定會做到。」他知道，劉大姐還掛念著和自己一樣，未婚、無子嗣的二弟。

認識劉家好多年了，賴昱銘對劉家來說，幾乎是半個家人；唯獨二弟，因為曾和保險公司有過不愉快，對賴昱銘態度非常冷淡，兩人幾乎沒有交談過。

事隔不久，賴昱銘找來劉家長輩，把劉大姐的父母、姑姑、大弟全都找來，無論如何都要拉著二弟坐下，好好談一談保險；這次，二弟沒有像以前那樣，見到賴昱銘就跑──他答應了，「算是完成大姐的心願吧，」二弟說。

簽約那天，大弟、二弟和賴昱銘，相約在姑姑家。簽約完，大夥兒坐在客廳吃水果，這時姑姑家的電話響起。「是醫院打來的，」姑姑掛上電話，「大姐剛剛走了。」

我問賴昱銘，當下有哭嗎？「沒有，我不難過，因為大姐終於解脫了，」眼前這位身高一米八的鐵漢，摘下方框眼鏡，用衛生紙壓住眼角止不住的淚水，「大姐活得太苦了，她終於能放下心，好好地走了。」

從大姐身上學到兩件事

他謙稱「保戶才是貴人」

停靈期間，劉大姐的遺體放在劉家大廳幾天，賴昱銘去上香，對大姐說了一些話。後來，大弟告訴賴昱銘，大姐託夢，「大姊要我好好謝謝你，她說你是她的貴人。」

「其實，劉大姐才是我的貴人。」賴昱銘告訴我。

劉大姐過世後，這件事傳遍了整個神木村，劉家一大家子都跟賴昱銘買了長照險，在小小的中央山脈山谷中，賴昱銘突然多了二十幾個客戶。

「我從劉大姐身上，學到兩件事：一是人要活得有尊嚴，二是不能一輩子依靠家人，因為家人不一定有能力照顧你。」採訪結束後，我和賴昱銘互相加 LINE，他 LINE 的狀態消息引起我的注意──「愛，需要提前準備」。

從劉大姐的故事我發現，愛不只要提前準備，愛，更要找到對的方式來延續，而保險，就是延續愛最好的方式。

來源：《現代保險雜誌》 365 期

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