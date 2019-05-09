高價IC設計營收爆發

【撰文／張文赫】

美國失業率現降至 1969 年 12 月至今近半世紀以來新低，2019 年 4 月份失業率為 3.6％，多方箭在弦上但沒想到川普又再推特狂言，讓原先已經平緩的貿易戰，再度點燃戰火，宣布將 2000 億美元的中國商品關稅，從 10％調高到 25％，還表示將對尚未徵稅的 3250 億商品課稅，突發的黑天鵝打亂了全球股市多方的氛圍，陸股暴跌逼近半年線、港股回測季線，台股月線失而復得，但量縮反彈的結構並不健康，可能還要時間整理。

依過去歷史經驗對指數影響的國際重大事件，例如恐怖攻擊，中美北韓的大動作，兩岸的關係變化，或預期外的財政政策、貨幣政策，短線造成急跌，可能會是波段的買點，但次級房貸，金融海嘯，等其他幾次千點以上的大回檔，都會出現籌碼面鬆動的訊號，目前期貨淨單維持高檔，短線沒有像去年下半年那種崩盤的風險，也就表示個股漲跌以業績及展望為依據。

股王大立光 (3008) 是最好的榜樣，Q1 EPS 37.68 元比預期好，4 月營收 50.09 億，月增 28％、年增 44％，林恩平執行長又表示 5 月比 4 月好，主要為非蘋客戶新機上市及訂單增加，包括華為新機，三星訂單帶動，在川普大亂之際，股價逆勢上漲，創 8 個月新高，有實力挑戰去年高點 5330 元。因此以 4 月營收比 3 月好，且年增 20％的公司為篩選的條件，其中發現高價 IC 設計股表現最好，將會是這波大盤震盪的突圍股。

瑞昱怒吃網通、藍芽訂單

瑞昱 (2379) 為國內網通晶片大廠，Q1 EPS 2.71 創歷史新高，主要是網通產品舊有標案持續出貨，加上 TV SOC 獲得新的市場份額，4 月營收 48.72 億，月增 8.4％、年成長 29.8％，也創單月營收歷史新高，針對 Q2 展望，WIFI 等產品出貨動能持續增溫，且舊款 802.11n 的需求仍在，使網通產線持續維持正成長。此外，在 TV SOC 方面，4、5 月新產品將持續放量，因螢幕尺寸及 2K 往 4K 及 8K 解析度優化，使 TVSOC 產品單價續提升。

藍芽耳機方面，目前推估有線耳機每年市場出貨量約 30 億套，2018 年藍芽耳機約 4000~5000 萬套，今年有望翻倍成長至上億套，預測 2019∼2200 年複合式成長達 115％，瑞昱為全球四大廠商藍芽晶片的領頭羊，雖然未打入 AirPods 供應鏈，但陸系手機及其他白牌藍芽耳機廠皆有合作，另外在控制器及家電部分，已開發國家市場已逐漸將紅外線電視控制器改由藍芽傳出，而在家電部分也有此趨勢，藍芽晶片會是營運的主力成長動能。股價在外資、投信買超下，創 2000 年 10 月以來的新高。

TDDI 大贏家 聯詠拚歷史新高

聯詠 (3034) 為全球佔比最高的 TDDI 供應商，比重約 38％，目前已經在華為的 OLED 智慧手機上取得多個訂單，包括 P30 Pro 的可撓式 OLED 以及 MateX 的可折疊 OLED 等，並已於 Q1 進入量產，目標 2019 年 OLED DDI 單月出貨達 100 萬套，OLEDDDI 平均銷售價格是 TDDI 的 2∼2.5 倍，且預估智慧手機的 OLED DDI 出貨量可能在 2020 年持續增加，主要是因為大陸京東方和韓國 LGD 進一步提高對大陸智慧手機製造商的產量，不僅如此，聯詠也在蘋果方面有不錯的斬獲，繼供應 MacBook touchbarDDI 後，有可能會在 2019 年 Q4 或 2020 年初打入其他產品，想像空間非常大。

聯詠 Q1 EPS 3.23 元創同期歷史新高，毛利率為 32.81％創新高，4 月營收 55.2 億，月增 5.9％、年增 32.2％，展望 Q2 財測，預估營收達 161 億元到 166 億之間，季增 7.7％到 11％，創單季新高可期；毛利率預計介於 30.5％至 32.5％之間；營業利益率預計介於 14.5％至 16.5％之間。股價在投信、外資一路買超下創波段高，將挑戰 2006 年 255 元高點。

譜瑞 - KY 先蹲後跳 下半年高速傳輸爆發

時序控制晶片廠譜瑞 - KY(4966)Q1 EPS 7.42 元，創同期新高，毛利率 41.87％，維持高檔，受惠蘋果 Macbook、iPad 拉貨外，高速傳輸晶片與驅動晶片銷售也告捷，但因為英特爾 CPU 缺貨也受到間接衝擊，但下半年就可以解決展望 Q2，因高速傳輸介面晶片與驅動晶片出貨續旺，但時序控制晶片及觸控等 IC 出貨降溫，整體來看，預計 Q2 單季營收落 25.5∼28.2 億，季減 11.7∼2.4％，單季毛利率將落在 40∼43％，力求持平，4 月營收 9.61 億，月增 3％年增 68％，公司樂觀看待下半年。

來源：《萬寶週刊》 1332 期

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