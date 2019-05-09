產業前景比Q1 EPS更重要

【撰文／蔡明彰】

今年來台股漲勢超乎預期，主因資金面及籌碼面，基本面反而加分有限。台灣下修 Q1 GDP 至 1.72％，若中美貿易戰無法順利落幕將使今年保二難度升高。

台股靠資金面

由於通膨低迷令聯準會升息停止，2020 年川普總統連任壓力下聯準會卻有降息可能，在降稅的王牌已打出之後，川普拼經濟爭選票只剩降息了。市場預期今年底聯準會將啟動降息循環，全球股市資金寬鬆，現在就搶著進場。外資去年大賣超台股 3400 億元，今年認錯回補買超 1700 億元，這是支持台股資金面最大因素。為鼓勵台商回台投資，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，台商匯回資金用途，70％為實質投資，25％金融商品，5％自由通用，但限制不得購買房地產。2009 年調降遺贈稅率至 10％，加上金融海嘯的台商資金鮭魚返鄉，可是大量湧入炒房，這次將避免重蹈覆轍，結論房地產受惠不大。金融商品也不可直接買股，而是投資 ETF 及基金，以間接方式挹注台股資金。迄今因為中美貿易戰而返台投資累計逾 2000 億元，可望達到 2500 億元規模，25％可投資金融商品就有 500 億元台股資金動能。

政府基金護盤

再講今年來在檯面下大力作多台股的籌碼面動作。

去年在 1124 九合一大選前的 10 月，不幸遭遇國際股災，政府基金部位最大的勞動基金單月大賠 1200 億元，除了去年勞工提撥的退休分紅落空外，更使執政黨選舉慘敗。台股上萬點一直是蔡政府最誇口的財經政績，沒想到萬點撐了 18 個月卻「行百里半几十」，在投票前 1 個月失守萬點，多少引發股民的不滿選票。記取教訓，明年 111 是總統及立委選舉，比去年直轄市長更重要，勞動基金今年來大力「盯孤支」，新舊勞退基金的第一大核心持股是台積電 (2330) ，配置的比重居然來到空前的 20％非常可怕。迄今策略正確，台積電近來創 270 元新天價，比去年高點 268 元更高，所以勞動基金 Q1 合計大賺 2100 億元，蔡政府立刻大事宣揚幫每位勞工賺進 1 萬元退休金。但懂股市的人都知道今年沒有結束，現在賺的錢究竟會不會吐回去？下半年總統大選白熱化，政府基金想要護盤到明年 1 月 11 日投票有很大難度。

把握現在趕快賺才是王道，過度相信明年大選前政府護盤太一廂情願。Q2 產業訂單漸有 5G 基礎建設，另外非蘋手機訂單湧現，台股相關的這二類股票靠自己最好，不必靠政府基金拉抬。5 月中旬前上市櫃公司截止公告 Q1 財報，因而市場聚焦 1600 家公司的上季財報。可是今年狀況很不一樣，以往是尋找高 EPS 但價位低估的黑馬股，但今年 Q1 財報的分析重點不在 EPS 絕對數字的高低，而是產業成長前景。換言之，產業正確比高 EPS 更影響股價。

華為概念股

大家習慣上將台積電、大立光 (3008) 視為蘋概股，但大立光 Q1 EPS 37 元高於預期的 35 元，4 月營收 50 億元年增 44％並回到旺季水準，並不是靠 IPhone，而是靠華為手機訂單，這是非蘋手機的力量展現。台灣政府對華為與歐美一樣深具戒心，但今年元月華為 Mate 20X 在台銷售爆排隊人潮難道消費者盲目嗎？

網友質問，這些是台灣人嗎？是台灣人，且華為靠台灣供應鏈! 華為目前已超車蘋果，僅次於三星為全球第二大智慧手機廠。

來源：《萬寶週刊》 1332 期

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