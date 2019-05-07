〈房產〉都更、危老改建利多頻傳 北市老公寓買氣創近6年最高

近期都更與危老的政策利多頻傳，市中心高土地持分與高地價的老公寓，又見置產型買盤回籠，信義房屋 (9940-TW) 統計，今年前 4 月台北市的公寓與大樓交易狀況顯示，台北市的大樓比起前 5 年同期平均，交易量增加了 15%，但公寓產品增加幅度達到 35%。

信義房屋並發現，且今年前 4 月的台北市公寓成交量也創下近 6 年以來的新高，除了自用型的老公寓仍受自住客歡迎外，市中心「資產型」的公寓在政策發酵下，也吸引長期置產型買盤進駐。

台北市舊公寓雖然屋齡老舊，但因生活機能便利，加上平均單價較大樓低與坪數實在的優勢下，自用型的公寓在近期交易狀況穩定。另外，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，早年台北市推出一坪換一坪的都更政策，的確創造出一波公寓置產風潮，但隨房價下跌加上都市更新推動不易，老公寓的都更題材退燒，不過在住宅快速老化，且政府積極推動都更改革與危老改建的利多下，最近一年市中心又出現一波買公寓等改建的長期置產買盤。

信義房屋忠孝敦化店長盧漢寶表示，過去兩、三年市中心的老公寓的確很難銷售，自用的買方看到公寓普遍認為屋齡太過老舊，轉往內湖等區域購屋，不過從去年初危老政策發酵後，過去一年市中心的老公寓買氣明顯回籠，以東區商圈的老公寓為例，總價 2000 萬元以上的公寓，土地持分高且土地公告現值和市價相去不遠，短期內整層出租租金報酬率也有 2% 左右，長期則可等待是否有改建的機會，這波都更危老熱潮，加上整層住家的租金上漲，的確讓老公寓的交易動了起來。

交易量增加除了市中心的置產買盤回籠外，一方面則是有些舊公寓的屋主因為年紀較大，手頭上可能需要資金，或者在市場上已經銷售一段時間，遇到不錯的價格也願意出售，因此交易量出現明顯回溫，而銀行對於市中心的老公寓也認為保值性高，因此若是買方條件好一點的狀況下，即使 40 年以上的老公寓，甚至可以貸款 75% 以上，貸款利率 1.6% 左右，貸款條件和一般住宅也相似。