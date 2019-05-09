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〈房產〉建商穩健推案 北台灣房市520檔期案量估達2211億元 年減約2成

建商穩健推案，北台灣房市520檔期案量估達2211億元。(鉅亨網記者張欽發攝)
建商穩健推案，北台灣房市520檔期案量估達2211億元。(鉅亨網記者張欽發攝)

房市市調機構統計，今年北台灣房市 520 檔推案預估量約為 2211.88 億元，較去年同檔期案量減幅約 2 成，是 2016 年以來衰退幅度最大的一年。住展企研室經理何世昌表示，今年 520 檔量縮的主因，與美中貿易戰、總統大選提早開打等有關，政、經情勢不確定性持續削弱建商推案信心。

另外，去年 520 檔期推案量比較基期偏高，也是今年 520 檔的推案衰退 2 成重要原因。

何世昌指出，從今年房市 329 檔與 520 檔觀察，推案量縮的情況甚為明確，今年上半年推案量縮似乎將成定局。雖然推案量縮，但在買氣穩定的環境下，市況可望文火慢燉、慢慢加溫，房市應能緩步復甦。

市調統計數字顯示，今年 520 檔期北台灣各縣市仍以新北市推案量最大，預估可達約 858.59 億元，尤其以板橋案量逾 200 億元最多，而新店、永和、中和等地也都超過 100 億元，推案較其他地區來得更為踴躍。

住展指出，今年的 520 房市檔阿，新北市以板橋江翠北側、新店央北重劃區為主秀，板橋江翠北側最大量體建案「立信帝國花園廣場」，另一案「潤泰峰匯」則可能會創下江翠北側天價紀錄。新店央北重劃區案量也逼近 200 億元，尤其「宏普中央公園」、「國泰豐和」等品牌建商仕案，開價有機會創新高。

而台北市 520 房市檔期推案的預估量為 353.98 億元，由於豪宅市場推案冷清的影響，北市今年 329 檔、520 檔等兩大檔期持續縮量，上半年量縮已成定局，預期放量要等到下半年。

北市推案較熱絡的地區為北投、南港，市中心推案相對稀少。以今年上半年推案產品來說，北市以中、小坪數為主流的趨勢十分明顯，但去年同期卻以大坪數為主，產品規劃整個大翻轉。

何世昌分析，不僅台北市建案以中、小坪數為主流，包括新北、桃竹等地區全都強攻中、小坪數。即便建商推出豪宅建案，坪數也縮到 70 坪以下，例如台北市信義區「璞真信義」、桃園市桃園區「麗晶」等案都是如此，70 坪以上的大坪數市場呈現休兵狀態。

有別於北市持續縮量，桃園 520 檔再次放量，預估量高達約 640 億元，包括桃園藝文特區豪宅案「麗晶」、龜山 A7「竹城甲子園」等兩個百億級指標案，以及中壢青埔特區出現近年罕見的大型開發案「冠德 A19 案」。值得關注的是，A7 重劃區 520 檔推案量暴衝至約 250 億元，龜山全區案量逼近 300 億元，成為北台灣 520 檔推案量最大的行政區。

新竹 520 檔推案重心則由新竹市拉回到竹北，又以喜來登飯店旁的「豐邑自強北路案」最具指標性，總銷金額約 110 億元。至於新竹市區推案件數雖多，但案量多為 10 億元以下建案，總案量遜於竹北。

資料來源：住展
資料來源：住展

 

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