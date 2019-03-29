政府都更、危老重建快馬加鞭 蔡英文訂目標：全年目標400案

政府快馬加鞭推動都市更新與危老重建，總統蔡英文今 (29) 日表示，今年都更以 100 案為目標，危老重建拉高至 300 案，兩者全年目標希望能達到 400 案。

政府為加快都更與危老重建步伐，由內政部協同財政部，整合財政部轉投資的八大公股行庫，去年 3 月 30 日共同籌組台灣金聯都更服務公司，今天成立屆滿一周年並舉行揭牌儀式，由總統蔡英文、內政部長徐國勇、台灣金聯都更服務公司董事長林旺根等人共同進行揭牌儀式。

蔡英文致詞時表示，往年都更案件一年平均約 40 件，在危老重件條例與都更條例陸續通過後，前年與去年都更案分別提高至 77 件、78 件，她更定調今年為都更 2.0 元年，並設定都更案 100 案目標、危老重見也要從去年的 130 件申請提高至 300 案。

蔡英文表示，希望透過台灣金聯都更服務公司執行力與整合力，搭配公股行庫資金後盾，促使都更進度快馬加鞭前進，讓民眾更有感，更當場點名財政部與內政部支持，落實今年 400 件目標。

林旺根則說，預估今年可望有 600 件輔導案，目標至少要有 20 件完成簽約，事實上，台灣金聯都更服務公司目前已和位於萬華區的萬大國小旁的危老建案簽約，該案面積 350 坪、未來將興建成地上 14 層、地下 2 層的住宅建案，協助產權所有自主重建。

