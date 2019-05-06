【安聯投信】強勁基本面支撐 美股基金吸金居冠

美股在強勁經濟數據和企業獲利普遍優於預期帶動下，表現相對強勁，美股基金吸睛。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 5 月 1 日過去一周資金流向，美股仍是吸睛焦點，資金淨流入 21.82 億美元居冠，歐、亞及拉美股票型基金大多失血。惟周末美總統川普意外於推特上意外發表將針對價值 2,000 億美元中國進口產品提高關稅，已引發市場震盪，後續效應待觀察。

安聯投信分析，上週美歐股市在美國優於預期的就業數據拉抬下，收盤時多呈上揚，然而在收盤後的周日（5 日），美國總統川普卻在推特發文指出，由於貿易談判進展緩慢，美國政府預計於本周五起，針對價值 2,000 億美元商品的加徵關稅由現有的 10% 提升至 25%，為減緩中的中美貿易談判增添不確定性。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，美國 4 月就業報告優於市場預期，加上第一季 GDP 的強勁表現，皆顯示美國經濟整體小幅轉強，以美股目前公布財報的企業來說，多數優於預期，其中，醫療保健、科技、消費服務表現較佳，蘋果公布的營收、EPS 雙雙優於市場預期，如何正確選股成為重點。

對於川普總統日前超乎市場預期的談話，謝佳伶研判，應是希望對即將於 8 日舉行的中美貿易談判增加美方的談判籌碼，讓中方於談判時，可針對包括國家補貼政策、智財權在內等多項美方關注領域讓步；面對當前股市及全球貿易發展不一的情勢，建議投資人在操盤上須以抗市場波動為首要目標，兼顧債息、股息、資本利得及權利金收入的「收益成長組合」將可為投資人追求跟漲抗跌；此外，亦可保持部分現金比重，由於後市不看淡，若股市出現拉回都是分批布局的良機。

新興市場方面，以台股為例，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股上周守住萬一，接下來可能因國際局勢詭譎而轉趨震盪，接下來，未來六個月關鍵仍是選股；在資金面，迄今目前在外資動向還是呈現中性偏多，並未有大舉賣超現象，但因川普意外發言為美中貿易談判進展增添變數，未來仍需持續留意後續動向。

就題材上，廖哲宏表示，以產業類別來看，包括人工智慧、雲端及物聯網等仍為正向發展趨勢，定期定額仍是參與台股基金的優勢策略。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，考量第二季盤勢可能出現震盪整理格局，布局上除留意籌碼調整步調外，也可留意有現金殖利率保護、下檔空間有限及評價面相對較低的類股或個股，伺機逢低布局，同時可適時提高現金殖利率概念股配置比重，以期能持盈保泰。

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