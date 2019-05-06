【安聯投信】就業數據表現佳 新興市場債回神吸金

聯準會於上周三（1 日）的記者會中，淡化了降息可能，致使美國公債殖利率於上周沒有較大變動，整體債市小漲，而新興市場債則終止前兩周較弱勢表現，開始回升，從資金流向角度觀察，投資級債稍為降溫，高收益債回穩持平，新興債反轉回彈，資金動能強勢增加。

安聯投信指出，雖然美國商務部公布的 GDP 年增 3.2% 數據優於預期，但仔細分析主因，為庫存增加及出口順差所致，個人消費與企業投資部分僅溫和成長，市場解讀經濟成長未如數據直觀般強烈，加上降息無望的訊息，美國 10 年期公債殖利率上周先降後升，單周上揚 1 個基本點收 2.54%；歐元區部分第一季 GDP 初值年增 0.4%，優於市場預期與前二季表現，德國 10 年期公債殖利率單周上揚 4 個基本點收在 0.03%。

整體而言，過去一周，全球投資級公司債微跌 0.01%，其中美國投資級債下跌 0.06%，反應不降息訊息；歐洲投資級債上揚 0.11%。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，綜觀上週全球經濟，雖然 3 日公布的美國非農就業數據優異，除新增就業人數高於市場預期外，失業率也創下 50 年來新低，但美國總統川普卻在 5 日發表預計將對中輸美 2,000 億美元商品加徵關稅由 10% 提高至 25% 的言論，大大增加了對於全球貿易甚至是整體經濟未來走向的不確定性。

面對諸如此類的突發狀況及市場變動，謝佳伶指出，在債市的投資佈局方面，須特別注意債券的抗波動性，而「存續時間」是左右債券是否容易受到市場震盪衝擊的重要因素，其中，「短年期高收益債」因著擁有較短的存續期，在面對難以預期的市場衝擊時展現了更佳的抗震度，可進一步為投資人的資產配置展現防禦力，是現今市場值得投入的投資標的。

安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平表示，新興市場債上周一掃之前低迷走勢，不只整體上漲 0.36%，資金表現也由前一周的淨流出 3 億美元轉為淨流入 23.6 億美元，熱度可見一斑，建議包括亞洲相關債券在內的新興市場債，可做為投資人在歐美市場布局之外分散風險的投資標的，創造更多元的資產配置。

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