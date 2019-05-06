【安聯投信】推特添亂 A股五月開門黑

美國總統川普稍早的一則推文，不僅讓中美貿易戰情勢升溫，A 股也嚇趴，迎來五月開門黑，三大股指收盤全線下挫，上證綜合指數下跌 5.58%，退守 2900 點整數關口，收在 2906.46 點；深成指跌幅更達 7.56%，創業板指也下跌 7.94%，滬深兩市合計成交 6579 億人民幣，北向資金大幅淨流出，行業板塊全線下挫。

上周適逢五一連假，在 A 股休市期間，美股先跌後漲，只是好光景沒幾日，利空再度突襲市場，全球避險情緒升溫，6 日 A 股一開盤，人民幣大幅貶值，美股期貨重挫，恐慌情緒彌漫，滬深兩市開低走低，加上當前 A 股市場估值水準已從低點修復至均值附近，獲利了解的賣盤有待消化，未來市場漲幅可能放緩，不過結構性機會仍在。

安聯中國策略基金經理人許志偉指出，從總經面來觀察，中國 4 月財新服務業採購經理人指數（PMI）6 日公布，由前月的 54.4 上升至 54.5，為 2018 年 1 月觸及 54.7 以來的 15 個月新高，且優於市場估的 54.2，顯示服務業活動進一步擴張，這意味著中國 4 月中國經濟仍韌性佳，尤其是服務業景氣能見度也高，只是同月財新中國綜合 PMI 則由 52.9 下滑 0.2 個百分點至 52.7，且低於預期的 52.9，但仍在景氣榮枯線之上。

罕見的是，中國人行 6 日在盤前宣布：為降低中國小微企業的融資成本，自 5 月 15 日開始，對「聚焦當地、服務縣域」的中小銀行，實行較低的優惠存款準備金率；整體而言，約有 1000 家縣域農商行可以享受該項優惠政策，釋放長期資金約 2800 億人民幣，全部用於發放民營和小微企業貸款，中長期來看，對於 A 股的影響無疑是積極而正面。

許志偉認為，目前 A 股市場情緒有所改善，但後續仍有變數，預期企業持續尋找解決方案，對獲利及股市干擾中長期將逐漸鈍化，而近期政治局會議提示關注經濟下行，去槓桿節奏進一步放慢，亦有助於提升信心；後續觀察終端需求狀況，惟個別產業、公司表現或有不同，建議透過定期定額，或分批布局主動式基金參與行情，此外，預期中國官方仍可望有包括人行降準、減稅降費、資本市場開放、消費刺激等政策釋出，以穩定市場。

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