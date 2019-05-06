【中信投信】台股上周吸金6.7億美元 印股轉流出

無畏五月賣股潮，台灣加權指數上周仍穩站於萬點之上，然美國總統川普昨 (5 日) 發布推文，將對 2,000 億美元中國產品加徵的懲罰性關稅稅率，消息一出，使得周一亞股開盤普遍走跌。觀察上周亞股資金流向，台股再度由流出轉為流入，上周吸金 6.7 億美元；而吸金王寶座則由甫結束大選的印尼登上。印度結束十周吸金態勢，上周流出 0.5 億美元。展望台股後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，中美貿易談判來到最後衝刺階段，且大盤指數來到相對高點，儘管基本面良好，但外部環境仍有變數，波動將不可避免。短線上，建議先觀望外部環境，相對保守因應。

周俊宏表示，中美雙方本周三將於華盛頓再次進行貿易談判，然美國總統川普周日於推特表示，由於美中協議進展緩慢，中國正試圖重新談判。因此決定週五 (10 日) 將把價值 2000 億美元的中國商品關稅稅率，由原本的 10% 提高到 25%；而其餘的 3250 億美元中國商品關稅，也有可能很快會被調高到 25%。此消息一出，引發市場譁然，原本中國國務院副總理劉鶴原定將於 8 日前往華盛頓的行程變數增加，川習會的不確定性也提高。市場認為，川普此舉應是試圖施壓，期望能盡快結束談判。只是，假設中美貿易制裁不會再有進一步的動作，外部干擾恐怕還是會持續一陣子，建議短線上先觀望。

至於國內部分，周俊宏表示，就財報來看，企業普遍對於第二季之後的表現相對樂觀，其中又以權值股的展望尤佳。基本面而言一切良好，旺季不看淡。若要長線佈局，建議選股為上，順應趨勢配置，像是 5G、TDDI、電動車、多鏡頭等，都具長線投資價值。

* 本文提及個股僅為說明之用，不代表基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。