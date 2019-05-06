【富蘭克林】「醫療負擔」居退休後最大擔憂，掌握3+3原則趁早啟動退休計畫

富蘭克林坦伯頓基金集團公布 2019 年最新退休收入與預期調查，這是第八個年度進行退休調查，今年 1/17~1/28 針對 2,002 位 18 歲以上的成年人進行線上調查，結果顯示，「醫療負擔」躍居 65 歲以上及美國受訪者退休後的最大擔憂，68% 受訪者在退休理財上偏好用「目標導向」衡量其投資成果，而非以對應的大盤指數做為績效衡量對象。此外，66% 受訪者承認目前的退休準備仍落後應有的進度，六成受訪者認為跟理財顧問合作對退休計劃是非常重要的，但僅有 33% 受訪者現在有跟專業理財顧問合作準備退休金。富蘭克林證券投顧表示，台灣進入高齡化社會，退休期間將逐漸拉長，退休後生活將面臨四大考驗，包括長壽風險、通膨風險、健康風險、投資風險。因此建議退休理財規劃要趁早，透過三大步驟了解退休資金缺口，並掌握三大要點建構適合自己的退休理財計畫，為人生下半場的悠遊生活做好準備。

「醫療負擔」居退休後的最大擔憂

根據富蘭克林坦伯頓基金集團 2019 年退休收入與預期調查，「健康議題」與「醫療負擔」分別是 65 歲以上受訪者及美國受訪者退休後的頭號擔憂，其次才是「錢不夠用」、「償還負債」及「生活品質下降」的問題。調查顯示，儘管美國現行的醫療儲蓄帳戶 (Health Saving Account，簡稱 HAS) 讓民眾將錢存入一個有稅負優惠功能的儲蓄帳戶，可做為未來因應醫療費用之所需，但要開設醫療儲蓄帳戶 (HAS) 的前提是必須要與高自付額醫療保險計劃 (High-Deductible Healthcare Insurance，簡稱 HDHP) 結合。根據美世顧問公司 2016 年進行的一項雇主支援健康計畫調查結果顯示，目前僅有約三成美國民眾有管道參與高自付額醫療保險計劃。富蘭克林坦伯頓基金集團 2019 年退休調查結果發現，在已經參與高自付額醫療保險計劃的受訪者當中，有 75% 有開設醫療儲蓄帳戶，其中 75% 比例認為他們知道未來如何支付潛在的醫療支出，明顯高於沒有醫療儲蓄帳戶的受訪者中僅有 36% 知道未來如何因應醫療負擔。

富蘭克林證券投顧表示，不同於美國制度多仰賴個人醫療保險，台灣完善的健保制度降低國人對於退休後醫療支出的擔憂，但隨著台灣進入高齡化且少子化社會，健保的財政負擔日益沉重，國人平均餘命延長與醫療技術發展將增加醫療開銷，因此除了健保福利制度與購買醫療險之外，建議民眾為了日後享有較佳的醫療品質仍應多做準備。跟食品或是水電瓦斯費類似，醫療支出多半也會隨著通膨上揚，因此要因應醫療支出的退休準備需將通膨因素納入考量，尋找報酬率可抵禦通膨上揚的標的，包括股票、平衡型基金與殖利率較高的債券型基金。

退休理財偏好用「目標導向」，逾六成受訪者退休準備進度落後

另一方面，今年調查結果發現 68% 受訪者在退休理財上偏好用「目標導向」衡量其投資報酬，而非以對應的大盤指數做為績效衡量對象。此外，儘管受訪者認同退休準備相當重要，66% 受訪者承認目前的退休準備仍落後應有的進度，僅有 46% 受訪者表示目前的策略得以創造未來 30 年 (含) 以上的退休收入，同時也有 46% 受訪者擔心退休收入無法滿足退休支出。另一方面，從這份調查結果發現，60% 的受訪者認為跟理財顧問合作對退休計劃是非常重要的，但僅有 33% 受訪者現在有跟專業理財顧問合作準備退休金、雖然高於去年的 29%，但仍處在相對偏低水準。

富蘭克林坦伯頓基金集團退休行銷部門副總裁麥可 ‧ 多席爾 (Michael Doshier) 表示，退休理財規劃轉為重視「目標導向」突顯美國民眾心態上的一大轉變，需針對哪些支出選擇適合的投資工具，且需同時滿足其理財目標與風險可承受程度，同樣重要的是，要定期與理財顧問檢視投資組合並隨時依據資產負債變化進行調整，這些因素在退休理財規劃上缺一不可。

掌握 3 步驟 + 3 要點，打造退休理財計畫趁現在

富蘭克林證券投顧表示，若希望有穩健的退休儲蓄規劃，建議透過三步驟了解自己的退休金缺口並及早啟動退休理財計畫，並把握三大關鍵要點，包括選擇適合退休金工具、趁早開始及選擇適合的投資組合。

(1) 選擇適合的投資工具：定期檢視且依年齡彈性調整投資工具，也需考量投資工具的報酬及穩定性，若挑選過於保守的商品，雖然風險較低，但投資效益也較小。具有專業經理團隊操作的共同基金，長期績效穩定，報酬與風險適中，是退休理財計劃中的優質選擇。

(2) 趁早開始：時間複利效果是投資理財最偉大的力量，要達成同樣的退休金目標，越早開始準備，每月需投入的金額就越小，負擔也會越輕，再加上持續不懈的長期投資，才能達到自己的退休金理財目標。

(3) 建構適合自己的投資組合：選定適合的理財工具並開始投資後，還需隨著退休年齡的逼近，增加較保守的理財工具於投資組合中 (例如：有預定配息機制的債券型基金)，或是透過目標日期基金的自動調配機制，便可有效降低風險。

富蘭克林坦伯頓多元資產團隊投資長愛德華．波克 (Edward Perks) 認為，對退休理財來說，「確認投資期間」是達成投資目標的第一步，實務上這意味著「資產負債表管理」，以確保沒有出現短期負債和長期資產，或是短期資產及長期負債的情況。對於接近退休而且有穩定現金流需求的投資人，應該避免投入過多資金於成長型資產、增加債券型基金比重，避免因為短期市場波動而被迫賣出，導致追高殺低的現象，反之，距離退休年期較長的投資人因為可投資期間較長，市場短線震盪反而有助於利用市場低點增持部位，掌握長線增值機會。

富蘭克林華美目標 2037 組合基金 * 經理人邱良弼表示，目標日期基金一次解決不想選、不知道怎麼選等退休投資難題，投資人只要預估自己退休年份，就能找到最適合的目標日期基金進行投資，之後基金會隨退休年齡的接近程度，主動降低風險性資產比重，動態調整配置終至最保守狀態，且費用成本低有利長期投資，完整依照退休準備概念建立投資策略，持之以恆朝足以支應退休財務所需方向前進，非常適合退休資產投資。

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