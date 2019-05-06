【富蘭克林】退休自主投資覺醒 目標日期基金受矚目

「全民退休投資專案」反映熱烈，如何透過基金規劃退休備受關注，目前預設選項包括目標風險與目標日期基金，其中目標日期基金是專為退休準備設計、在國際行之有年的投資產品，其獨特的「生命周期資產配置」策略，契合個人從職場直至退休後生活的各階段投資目標，能降低長期投資不確定性，搭配退休投資專案平台的推出，可望持續引導投資人接軌國際趨勢，建立有紀律的退休投資規畫。

富蘭克林華美投信說明，目標日期基金主要為退休投資需求所設計，基金名稱中的年份數字，代表該基金規畫的退休時間，一般分為 10、20、30 年。在操作初期風險性資產比重較高，以盡可能提升資產成長潛力，而依目標日期的接近，會主動增加固定收益資產比重，從兼顧資產成長與下檔風險的角度，朝足以支應退休財務所需方向前進，簡單來說就是一種伴隨投資人生涯進展而調整資產配置的基金。

富蘭克林華美目標 2037 組合基金經理人邱良弼指出，傳統的股、債比例調整已經不足以面對退休準備所面對的長線波動風險，因此富蘭克林華美推出的目標日期型基金一併考量股票、債券、商品市場風險，更能針對真實市況調整投資組合；同時為應對退休年度可能遭遇市場大跌風險，基金在到達目標日期後維持較低波動風險投資管理，投資人可選擇 10 年期每月買回機制，降低退休年度市場震盪對資產的衝擊。

富蘭克林華美投信表示，藉由目標日期基金，投資人只要決定預估退休的年份，就能輕鬆建立契合各階段需求的退休計畫，解決投資選項過多與不知如何調整資產配置等投資難題。投資人可觀察目前市面的目標日期基金，雖然過去績效無法代表未來表現，但能呈現出該目標日期基金應對市況的能力，並讓投資人了解目標日期基金嚴控下擋風險的特性，是很好的投資參考。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金之三檔子基金達目標日期起至存續期間屆滿，受益人授權經理公司於定期買回日，依信託契約之約定，計算定期買回價金，並辦理定期買回。除定期買回日外，受益人得依需要隨時自行辦理買回申請。投資人僅可申購符合其風險承受度之基金產品。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。