〈房產〉市場買氣穩定 住展4月房市風向球緩緩上升但仍閃黃藍燈

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，4 月總分續升至 32.6 分，比今年 3 月增加 0.3 分，連續兩個月亮出黃藍燈。風向球六大觀察指標中，預售屋供給、看屋來人組數等兩項分數上揚，新成屋供給、建案廣告量與議價率下跌，唯一持平的是成交組數。

住展企研室經理何世昌表示，近期新建案市況表現穩定，風向球分數持續上揚，但上揚的幅度很緩慢，未來仍需注意總統大選，以及中、美貿易大戰等議題對房市產生的影響，後市仍要謹慎以對。

住展統計，4 月預售屋推案量持續放大，預售推案量突破 5 百億，單一案量達 15 億元以上的指標案有台北市中正「忠泰值」與「阿曼學學」、北投「華固翡儷」、新北市鶯歌「豐邑日日」、三重「力璞立」、土城「馥都 A+」、新莊「幸福路上」、桃市桃園「金仕 KING」和「佳陞吉市」、龜山「欣時代」、竹市東區「竹科潤隆」。

4 月新釋出的新成屋可售戶數約 700 餘戶，單一案量達 15 億元以上的指標案有台北市南港的「砳建築」、新北市新莊「日健駅」、桃園市桃園「皇璽」等建案。

4 月在平均議價率的部份則微幅加大，住展指出，但擴增幅度在 0.5 個百分點以內，變化相當有限。議價率稍微放大比較明顯的是台北市，因新釋出建案價位大舉拉高，新建案平均開價突破每坪 100 萬元，但平均成交價格卻停在原地，以致於議價空間快速擴大。

雖然第 2 季為購屋旺季，但除了台北市建案釋出報紙廣告量增加外，其他縣市逆勢下降，4 月報紙建案廣告批數跌至約 1.2 萬批。受到花蓮 418 地震影響，4 月下旬建案廣告主流改為「耐震建築」、「結構安全」等訴求，且大多數是台北市內的建案。但預料近期內若再無地震，民眾對此類議題會很快就遺忘，耐震廣告訴求過沒多久就會沉寂無聲。

何世昌指出，從今年 3 月、4 月傳統購屋旺季來看，雖然市況比 1 月、2 月好，但卻比不上去年同期。可能的原因在於建商早就嗅到總統大選議題提早開打，對房市造成的衝擊高過預期，且買氣又遜於預期，推案態度變得沒有那麼積極，以致於房市 329 推案量急縮。