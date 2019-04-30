〈房產〉南台灣房市買氣旺 永慶高雄、台南門市4月成交量雙雙年增逾2成

房市遞延買氣持續出籠，4 月房市熱度不墜，連鎖房仲業者永慶房屋統計，全台 7 都門市 4 月的成交量雖較 3 月縮減，包括新北市、台南、高雄等 4 月門市成交量，都較去年同期增加超過 2 成，其中並以新北市 4 月成交年增最高 25%，表現最亮眼。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，觀察全台 7 都房價變化，房價呈現持平或 2% 內的區間整理，是橫盤整理格局。

永慶房屋研展中心統計，4 月全台 7 都門市成交量與去年同期相比，全台交易量也有 16% 增幅，7 都 4 月房市交易量表現，北市交易量增 6%，新北增加 25%，桃園交易量成長 3%，新竹縣市量增 19%，台中成長 16%，台南增加 23%，高雄大幅量增 20%。

謝志傑表示，通常周休二日是房市主要的銷售日，4 月初的清明連假假期，民眾多安排出遊行程，同時 4 月又較 3 月少一個周休二日，銷售旺日縮減，房市交易量減少實屬必然，若以同樣的交易天數條件來看，4 月房市交易量與 3 月相當，顯示交易熱度延續，買氣不減。

謝志傑指出，農曆春節後，通常有購屋需求的民眾會加快看屋腳步看屋、詢價，今年開春以來房市熱度持續增溫，購屋需求出籠，民眾也開始積極出價，對於價格有一定支撐，但自住市場下，買方可接受的價格彈性小，預期價格拉鋸戰仍將持續。

謝志傑強調，近期發現換屋族群、高資產客戶購屋意願轉趨積極，帶動中高總價產品交易回溫，在屋主願意適度修正售價，貼近市場需求，加上地段、產品稀有性等優勢，受高資產客戶、換屋族群青睞，擇優進場。

謝志傑認為，近期美中貿易協議漸入佳境，後續走向須持續關注，對全球經濟仍是一大變數，加上國內總統大選競選提前運作，不確定性增加，民眾恐延後購屋計畫；此外，大型行庫也示警房市三大隱憂，包括新建案供過於求、中美貿易戰與薪資凍漲，都將使有意願購屋的民眾轉趨保守，恐怕將成為影響今年房市的重要變數，將制約房市景氣的回復速度。