六都前2月房屋買賣移轉棟數年增3% 高雄年增1成最靚

全台六都地政局今 (4) 日公布 2 月建物買賣移轉棟數，受 2 月上旬春節 9 天連假影響，加上實際工作天數不多，六都 2 月移轉合計 1.18 萬棟，與去年 2 月相比，雙北市、台中市、高雄市都呈現正成長，累計六都 1-2 月移轉數年增 3%，但高雄市年增 1 成表現最亮眼。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2 月的農曆年假長達 9 天影響，2 月地政機關的工作天數比起去年同期少，不過 2 月的買賣移轉棟數仍較去年同期增加約 4%，反應今年 1 月市場的交易狀況穩定。

永慶房屋業管部謝志傑經理表示，由於 2 月適逢 9 天新年假期，交易天數少，因此六都買賣移轉棟數平均較 1 月減少 40.3 %。若排除季節性因素，將 1、2 月交易量合併觀察，與去年同期相比交易量大多呈現微幅成長的，其中台北市年增 0.8%，新北市年增 5.2 %，台中市年增 0.1%，台南市年增 0.1%，高雄市年增率大幅成長 10%，而桃園市交易量則出現小幅衰退，年減 0.2 %。

謝志傑表示，在大選底定後，房市觀望買氣回籠，1、2 月交易量年增 3 %，顯示民眾購屋信心回溫，吸引自住客群進場看屋、購屋，3 月將進入購屋旺季，預期房市可望持續成長。

對於全台房屋買賣的後市，東森房屋研究中心經理于靜芳分析，受惠台商回流、科技廠等大型企業進駐的激勵，估計年後房市將再出現一波推升，都有機會衝高上半年整體房市、土地交易量，但自住市場下，價格波動不大，價格多持平或緩修正，住宅需求量大區域，目前屋主價格多有堅持， 下半年是總統大選前哨戰，房市恐轉觀望，但如有利多、稅制調整等政策議題釋出，房市量能仍可望放大成長。

全台六都選戰最為激烈的高雄市，在韓流持續發威的激勵下，帶動當地經濟及觀光話題不斷，民眾購屋意願大增，1、2 月交易量較去年同期大增 10%，遠勝其他都會區，其中在交易量較大的區域如左營區、苓雅區、小港區都有 2 成以上的成長。

于靜芳表示，由於 2 月的春節假期，向來是交易最淡的月份，今年受農曆春節 9 天連假影響，加上實際工作天數不多，相較上月因有過年封關前的噴發量體，相對六都 2 月整體約較 1 月下滑 4 成，其中，新北市因剛性買盤需求高，仍有部分交屋潮及成屋交易移轉支撐，月縮 34%、年增 16% 相對亮眼，以板橋區 604 棟、淡水區 466 棟、新莊區 332 棟最熱，板橋區有「江翠 ONE」大量交屋 374 棟、「湛然幸福時光」交屋 112 棟最多，淡水有「海洋都心 II」36 棟、「吉美雲品」25 棟，新莊則有「和耀民安讚」移轉 89 棟。

于靜芳指出，雖然全台六都房屋買賣移轉月縮 4 成，但若與去年 2 月相比，包括新北市、台中市、台北市、高雄市皆都出現正成長，除新北市年增 16%，台中市年增也逾 1 成，以西屯區 557 棟、北屯區 275 棟最熱，太平區、南屯區、北區皆交易逾 150 棟，台中市近年有台商回流台中科學園區、台 74 線通車等建設議題激勵，人口紅利逐年上升，交易量能持續攀升，而雙北市因近 3 年房價修正，自住客、高資產族群回籠一般住宅與豪宅市場，推升交易呈現正成長，北市 2 月以中山區 181 棟、內湖區 171 棟最多，高雄市則明顯因選後新市長韓國瑜「韓流效應」持續加持 1、2 月購屋熱潮，也帶動南漂置產詢問度大幅增加，本月集中三民區 245 棟、楠梓 227 棟、鳳山區 225 棟最多。

于靜芳分析，高雄市今年移轉表現相對亮眼，其實觀察選後 12 月買氣早已陸續出籠，房仲、建案看屋人潮皆增 2-3 成，雖去年 12 月未立即反映移轉表現，但買盤遞延發酵，加上登記移轉需要時間，故反而推升今年 1 月時移轉量一舉大增至 3519 棟，創下 3 年來單月新高紀錄，2 月雖因淡季轉弱，不過，1、2 月總計量仍年增 1 成，為六都表現最佳，顯見高雄市在九合一選舉落幕後，新市長韓國瑜「韓流」帶動南漂置產族、企業詢問度大幅增加，也因房價相對北部親民，吸引許多北部置產型買方出手，近期南台灣中小坪數住宅與店面交易熱絡。