台積電雲端聯盟明導加入 5奈米測試4小時完成驗證

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(26)日宣布，擴大開放創新平台（Open Innovation Platform，OIP）雲端聯盟，明導國際 (Mentor) 加入成為聯盟生力軍，拓展台積電開放創新平台生態系統規模， 5 奈米測試晶片，可在 4 小時內完成實體驗證。

台積電指出，Mentor 已通過認證，成為雲端聯盟新成員，雲端保護矽智財的程序皆符合台積電標準。此外，台積電驗證了 Mentor Calibre 電子設計自動化解決方案，能有效藉由雲端運算擴展性，加速完成晶片實體驗證。

透過 Mentor、MicrosoftAzure 及台積電合作，台積電 5 奈米測試晶片，可在 4 小時內快速完成實體驗證，此歸功於 Calibre 上雲端後提高生產力的成果。

台積電技術發展副總經理侯永清表示，自從 6 個月前率先成立雲端聯盟，已經看到越來越多的晶片設計業者採用雲端解決方案。將更進一步擴大雲端聯盟的規模，並深化夥伴關係

侯永清強調，目前已經有客戶採用雲端聯盟解決方案，完成 7 奈米產品設計定案。此外，台積電也利用雲端進行 5 奈米製程開發，以更快速地提供記憶體、標準元件庫、以及電子設計自動化設計基礎架構給客戶。



