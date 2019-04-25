〈房產〉全台未繼承房、地創新高 建物約等於4棟101

根據內政部的未辦繼承登記土地及建物列冊管理統計顯示，去 (2018) 年底全台未辦理繼承土地有 1.47 萬公頃，接近一個金門的面積規模，另外全台未辦理繼承的建物則有 47 萬坪，面積約 4 棟 101 大樓。

依官方估計光台北市到今年 3 月為止，就有 561 億元的土地無人繼承，推估全台未繼承的土地金額價格可能破千億元。而常見未辦登記的原因有「繼承人間意見不同」、「產權複雜且價值低」及「不諳法令」、「稅務問題」等因素。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，人口老化的趨勢已經無法逆轉，連帶近年的繼承移轉棟數也持續創新高，不過北市地政局曾統計 2012 年到 2016 年每年的繼承人數與繼承取得人數比例約為 60%；也就是說，還有將近 4 成繼承人未繼承取得不動產，顯見不動產發生未繼承的狀況相當普遍，統計近 10 年未辦理繼承登記的土地面積增加 58%，建物未辦理繼承面積則暴增 143%。

而在六都之中，2018 年底未繼承土地面積最大的是新北市，土地約有 2760 公頃，建物有 6.9 萬坪，最少的則是地價最高的台北市，土地僅約 279 公頃，建物約 4 萬坪，依照台北市地政局統計，截至今年 3 月底止，北市因未辦繼承登記被列冊管理的土地高達 16548 筆、面積逾 269 公頃，建物為 1986 棟，依 2019 公告土地現值計算高達 561 億餘元。

實務上繼承人常因不知被繼承人遺有不動產、繼承人的傳統性別觀念導致繼承協議條件談不攏、或被繼承人留有債務等原因致未辦理繼承登記。內政部建議，如果是因為無法會同全體繼承人一起申請時，可由部分繼承人先申請登記為公同共有，等全體繼承人會齊並同意後，再申請登記為分別共有。

但內政部統計處統計也顯示，2018 全台買賣移轉棟數為 27.8 萬棟，年增約 4.5%，拍賣移轉微增至 5234 棟，至於繼承移轉棟數則持續創新高，達 5.6 萬棟。