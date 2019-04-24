信義區豪宅有新成交 昇陽國寶每坪守住百萬元價位

信義計畫區 D3 街廓建地昨 (23) 日拍定，區域豪宅交易又成焦點，依實價登錄揭露資料，位於信義區松勤街上、屋齡 27 年的豪宅「昇陽國寶」，今年 1 月出現一筆位於 11 樓的交易，交易總價 3.25 億元，拆算車位單價約每坪 103.1 萬元，也守住此豪宅登錄價每坪百萬元的價位。

信義區豪宅「昇陽國寶」，在實價登錄上揭露資料共 5 筆，拆算車位單價約在每坪 103 萬~ 122 萬之間，大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，中古豪宅雖然屋齡高，但沒有適用到 2005 年 8 樓雙梯的建築規則，因此公設比較低、實際使用坪數較大，且單價跟新豪宅相比較低，大多維持在每坪 100 萬以上，在新豪宅環伺的狀況下，還是能吸引買方青睞。

值得一提的是，也有許多豪宅買方偏好在同棟豪宅購置多戶，除了讓家族同住外，也能將籌碼集中，守住該棟的價格。

近兩年豪宅市場解凍，尤其新豪宅陸續完工，不過單價偏高，相較之下中古豪宅價格顯得親民，住商不動產台北 101 世貿加盟店店東陳德潤表示，受台商回流及豪宅市場復甦影響，近期豪宅的詢問度明顯提升，尤其中古豪宅，雖然屋齡高，但若地段佳、屋況維持得宜，若單價落在每坪 95-105 萬元，買方入手的意願頗高，如昇陽國寶地段極佳，每坪單價在百萬上下，都符合目前的市場行情。

郎美囡指出，台北市豪宅林立，尤其信義、大安、松山、中正四區新案推陳出新，若豪宅有名人購置、居住，往往能締造話題，除了昇陽國寶有大企業置產，像和平大苑、信義富邦、帝寶、文華苑等都有名人購屋，有助於強化豪宅的能見度及指名度。